Colas kilométricas en Lidl hoy, 17 de junio, por el conjunto de cama con estampado floral que parece de Zara Home

En la sección de hogar de Lidl hay muchos productos que van rotando en función de la temporada, sin embargo, uno de los que nunca faltan son las fundas nórdicas que siempre se asocian al invierno, aunque lo cierto es que también en primavera y verano las podemos usar (sin el relleno) a modo de colcha. Y una de las más bonitas y con mejor diseño está arrasando en todas las tiendas de la cadena alemana ya que nadie diría que es de supermercado. Es más, muchos comparan su diseño y calidad con lo que suelen lanzar otras tiendas como Zara Home.

El conjunto de ropa de cama con estampado floral que acaba de poner a la venta Lidl, recuerda bastante al estilo que suele verse en tiendas dedicadas a la decoración, pero con una diferencia evidente cuando se mira la etiqueta. La versión más básica cuesta 16,99 euros y, aun así, mantiene detalles que no siempre aparecen en este rango de precio. Pero más allá del precio y de la estética, que es lo primero que entra por los ojos, lo interesante está en el tejido y en cómo se comporta en verano, que al final es lo que marca si un producto de este tipo merece la pena o se queda en algo bonito sin más.

Colas en Lidl hoy por el conjunto de cama con estampado floral

El estampado es probablemente lo que hace que mucha gente se detenga a mirarlo. Son flores en tonos suaves, con un aire bastante natural, sin colores demasiado intensos ni contrastes exagerados. No es el típico diseño que cansa rápido ni uno que limite demasiado el resto de la decoración del dormitorio.

De hecho, encaja bastante bien en habitaciones neutras, pero también funciona si ya hay otros elementos decorativos. No obliga a cambiar nada, simplemente se integra y logra ese tipo de equilibrio es el que suele verse en marcas más caras, donde se busca que el textil acompañe sin convertirse en el único protagonista. Aquí pasa algo parecido, pero con un precio bastante más bajo.

El tejido es lo que marca la diferencia en verano

Donde realmente está el punto fuerte es en el material. No es una funda nórdica lisa ni completamente plana, sino que está hecha en seersucker, un tejido con relieve que crea ese efecto ligeramente arrugado tipo gofre que se aprecia en las imágenes.

Esto no es sólo cuestión estética ya que ese relieve hace que la tela no esté completamente pegada a la piel, lo que facilita la ventilación y da una sensación más fresca cuando se duerme. En noches de calor, esa diferencia se nota. No elimina el calor, evidentemente, pero sí evita esa sensación incómoda de tejido pesado o húmedo que a veces ocurre con otros materiales.

Además, tiene un punto práctico bastante claro y es que no hace falta plancharla. Se lava, se seca y se vuelve a colocar tal cual, porque esa textura irregular forma parte del propio diseño.

Un conjunto pensado para el uso diario

El pack incluye funda nórdica y funda de almohada, ambas con cierre de cremallera. Puede parecer un detalle menor, pero quien cambia la cama con frecuencia lo agradece bastante. Es más rápido, más cómodo y queda mejor ajustado. La cremallera es de la marca YKK, algo que Lidl suele destacar en este tipo de productos porque asegura cierta durabilidad frente a otros cierres más básicos.

En cuanto a medidas, la opción más económica es de 150 x 220 cm, pensada para camas individuales o de tamaño estándar. A partir de ahí hay otras dos versiones más grandes, de 240 y 260 cm de ancho, que suben de precio pero siguen siendo asequibles.

Varias opciones según el tamaño de la cama

El modelo de 150 x 220 cm se queda en 16,99 euros, que es el que más está llamando la atención. Luego hay dos opciones más amplias:

240 x 220 cm por 24,99 euros

260 x 220 cm por 29,99 euros

Incluso en estos tamaños más grandes, sigue estando por debajo de lo que cuestan conjuntos similares en otras tiendas especializadas. Esto hace que mucha gente lo vea como una opción rápida para renovar la cama de verano sin gastar demasiado.

Fácil de lavar y sin complicaciones

Otro punto a favor es el mantenimiento. Se puede lavar a máquina hasta 60 grados y meter en secadora sin problema, algo importante cuando se trata de ropa de cama que se usa a diario. No requiere cuidados especiales ni tratamientos concretos, lo que encaja bastante bien con la idea de producto práctico. Al final, este tipo de detalles son los que hacen que un artículo no se quede solo en lo estético, sino que funcione en el día a día sin generar complicaciones.

En definitiva estamos ante una de las fundas nórdicas para verano que mejor calidad-precio podemos encontrar en el mercado y sale ahora a la venta, de modo que es mejor no dejarla escapar. No es una colección exclusiva ni una edición limitada, pero tiene ese punto que hace que destaque dentro de su categoría. Y eso, en una sección donde hay muchas opciones parecidas, no es tan fácil de conseguir así que es de esperar que en nada, esté agotada.