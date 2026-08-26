Amazon tira la casa por la ventana con el Kindle a color de 16 GB: la oferta ‘flash’ que todos esperaban para la vuelta al cole

Quedan pocos días para septiembre y eso significa que la vuelta al cole ya está a la vuelta de la esquina. Los niños y jóvenes se preparan para comenzar un nuevo curso y, para no ir con prisas en los últimos días, es recomendable preparar el material escolar con antelación para no encontrarse sorpresas de última hora en los precios.

Amazon no deja de sorprender y ha lanzado una oferta flash para hacer más llevadera la vuelta al cole el importante desembolso que eso conlleva para las familias españolas. Ha lanzado el Kindle Colorsoft de 7» de última generación con pantalla a color y luz cálida ajustable y 16 GB de espacio para almacenar miles de libros en formato digital. El precio final del Kindle es de 199 euros, con una rebaja del -34% gracias a la oferta flash de Amazon por tiempo limitado.

Este nuevo modelo incorpora la última tecnología en ebooks ya que es resistente al agua para que no te preocupes por nada: lee junto a la piscina, en la bañera o donde tú quieras. Ya no tienes excusa para no leer: ahora puedes hacerlo desde cualquier sitio y llevar el Kindle contigo, que es ligero y no ocupa nada. Con sus 16 GB de almacenamiento puedes disponer de miles de libros sin necesidad de elegir cuál llevarte a ese viaje, al transporte público mientras vas al trabajo o en tus descansos en la universidad.

La nueva pantalla Colorsoft de 7″ proporciona un alto contraste y una gran comodidad visual para su lectura. El color de la pantalla es similar al que se apreciaría sobre papel impreso, lo que hace que las portadas y el contenido de tus libros cobren vida.

Si estás pensando en hacer un regalo, aún estás a tiempo para aprovechar la oferta flash por tiempo limitado para comprar el Kindle de Amazon. Es una opción práctica, económica y de larga duración que te van a agradecer. Los amantes de la lectura agradecerán llevar todos los libros que quieran de una forma tan ligera y práctica.