La Asociación de las Constructoras no Cotizadas, ANCI, ha advertido este viernes en una nota que la situación en Oriente Medio incrementa la presión sobre el sector de la construcción y supone un riesgo para la estabilidad de los contratos de obra pública.

«En un momento en que el sector ya venía acumulando una significativa tensión económica por el alza de costes de los últimos cinco años -por el continuo encarecimiento de los materiales y de los costes laborales-, la escalada del precio de los combustibles y la energía derivada de la guerra en Irán, ha venido a acentuar el problema», señala ANCI.

ANCI, asociación que preside Concha Santos y que representa a 25 constructoras, advierte que desde el inicio del conflicto los materiales de construcción básicos, como hormigones, áridos, acero, ladrillos o plásticos, registran subidas de entre el 10 y el 25%, destacando muy especialmente el betún, cuyo precio se ha incrementado entre un 30 y un 40%. «Esta nueva espiral inflacionista está complicando la ejecución de los contratos públicos, a la vez que genera incertidumbre sobre los contratos futuros», alertan.

Por eso, ANCI ha solicitado al Gobierno la puesta en marcha de un mecanismo «estable, automático, ágil y efectivo» que permita revisar los precios de los contratos de obra pública para adaptarlos a los incrementos de los precios de las materias primas derivados de la guerra en Oriente Medio.

ANCI acoge la propuesta de CEOE para garantizar la estabilidad económica de los contratos del sector público, que articula una reforma normativa que recupere la obligatoriedad de la revisión de precios para todos los contratos públicos y que incluya el coste de la mano de obra entre los conceptos revisables.

Con carácter coyuntural y urgente, la propuesta incluye la reactivación del mecanismo de revisión excepcional de precios establecido en el Real Decreto-ley 3/2022 (con motivo de la guerra en Ucrania), mediante una reforma de su redacción que permita su utilización, de manera automática y eficiente, para atender el actual shock de precios.

«ANCI considera que estas medidas son imprescindibles para preservar la competitividad de un sector estratégico para la economía española, garantizar la prestación de los servicios públicos y proteger el interés general», concluye.