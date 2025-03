El conjunto de Lidl para exteriores que parece de revista: está arrasando por su diseño y precio

No todo el mundo tiene una terraza de ensueño, pero sí se puede tener un conjunto de muebles que parezca sacado de una revista. Eso es justo lo que ha conseguido Lidl con uno de los productos estrella de su bazar online. Por 229,99 euros, os presentamos el conjunto de mesa y sillones para exteriores de Lidl, que se ha convertido en una de las sorpresas más virales de la temporada. Y no es para menos: tiene un diseño moderno, es práctico, cómodo, fácil de mantener y, sobre todo, tiene un precio que no se encuentra en otras tiendas.

Mientras otras marcas ofrecen muebles similares por cifras que duplican o triplican su coste, Lidl ha dado en el clavo con esta propuesta. No se trata únicamente de un diseño bonito o de estética. Se trata de un conjunto que está fabricado con materiales resistentes, es muy funcional y, lo mejor, cabe en espacios pequeños sin renunciar al estilo. No hace falta tener un jardín enorme para disfrutarlo; es ideal también para balcones o terrazas urbanas. Un conjunto de exterior que tiene ese equilibrio perfecto entre diseño y practicidad. Queda bien en cualquier entorno gracias a su acabado en imitación ratán, los cojines en tonos neutros y la mesa con superficie de vidrio. Pero más allá de la imagen, lo que más está sorprendiendo a quienes ya lo han comprado es lo cómodo que resulta y lo sencillo que es de montar y mantener.

Así es el conjunto de Lidl que lo está petando

Este conjunto de Lidl está compuesto por una mesa rectangular de 112 x 62 x 75 cm con tapa de cristal templado de alta calidad y dos sillones con cojines en el asiento y el respaldo. A simple vista, parece algo que se vería en una revista de decoración, pero la sorpresa llega cuando descubres que cuesta sólo 229,99 euros y que se puede comprar exclusivamente en el bazar online de Lidl.

La estructura imita el acabado del ratán con un tramado de plástico y acero, y está pensada para aguantar tanto el uso continuado como las inclemencias del tiempo. Es resistente al desgarro, a la intemperie y muy fácil de limpiar. Solo necesitas un paño húmedo para dejarlo impecable después de cada comida al aire libre.

Los cojines, además, vienen con fundas extraíbles, lo que facilita muchísimo su mantenimiento. Y algo importante: los sillones aguantan hasta 110 kg cada uno, mientras que la mesa puede soportar un peso máximo de 50 kg. Suficiente para una cena, unos cafés o incluso para apoyar objetos de decoración si quieres usarlo como rincón chill out.

Un diseño que cabe en cualquier parte (y que se pliega)

Uno de los grandes aciertos de este conjunto de exteriores de Lidl es su diseño compacto. Con sus líneas rectas y estructura ligera, se adapta perfectamente a espacios reducidos. Si tienes un balcón estrecho o una terraza pequeña, no hace falta renunciar al estilo ni a la comodidad: cabe de sobra y, cuando no lo necesites, puedes plegarlo para que no ocupe nada.

Los dos sillones se pueden colocar uno frente al otro o en paralelo y, gracias a sus patas con protectores, no rayarán el suelo, algo especialmente útil si tienes tarima o baldosas delicadas. La mesa, por su parte, tiene una base robusta y estable que no se tambalea ni siquiera si la usas como apoyo para trabajar con el portátil al aire libre.

Y sí, aunque venga desmontado, el montaje es muy fácil y rápido, tal como comentan muchos usuarios en las valoraciones del producto.

Las opiniones de los usuarios

Una de las cosas que más llaman la atención al buscar este producto en la web de Lidl es la cantidad de reseñas positivas. Muchos usuarios coinciden en que la relación calidad-precio es espectacular. Otros destacan lo cómodo que es, la facilidad de montaje y lo bien que queda en cualquier rincón del hogar.

«El conjunto de asientos es rectangular, práctico y bueno. Ideal para 2 personas en una terraza. También es genial que no tengas que poner los cojines todas las noches y puedas dejarlos en los asientos. La tapa de cristal protege de la lluvia. ¡Relación calidad-precio!».

«Muy buena relación calidad-precio, muy práctico, ahorra espacio y moderno.»

«Excelente por el precio. También fue fácil de montar. Lo recomendaríamos.”

Estas valoraciones, entre otras, no hacen más que confirmar lo que muchos ya están pensando: este conjunto de terraza de Lidl es una inversión inteligente para quienes quieren renovar su espacio exterior sin gastarse una fortuna.

Una pieza clave de la serie Livarno Home

Este conjunto forma parte de la serie de mobiliario de entramado de Livarno Home, la línea de decoración y hogar de Lidl que lleva años ganando popularidad por su diseño cuidado y su accesibilidad. Si ya tienes otros muebles de la misma gama, este set encaja a la perfección y completa cualquier ambiente exterior con armonía y estilo.

Y lo mejor, es que por menos de 230 euros te llevas dos sillas con cojines cómodos y una mesa con acabado elegante y resistente, ya que todo está pensado para resistir el paso del tiempo, tanto por sus materiales como por su diseño.