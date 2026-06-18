El Pleno del Congreso, pese al voto en contra de PSOE y Sumar, ha aprobado este jueves, 18 de junio, una propuesta del PP que pide de nuevo que Renfe recupere sus criterios antiguos en política de indemnizaciones, con los únicos votos en contra de los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, y EH Bildu.

El partido de Alberto Núñez Feijóo ha venido realizando esta petición de forma reiterada en el Parlamento desde que en julio de 2024 la operadora dejó de pagar indemnizaciones por retrasos de quince y treinta minutos, del 50% y del 100% del importe, respectivamente.

La formación popular llegó a conseguir colar una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible para que la petición tuviese carácter legislativo y que lleva en vigor desde diciembre de 2025 en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Sin embargo, dicha propuesta recogida en la ley no se ha cumplido y por ello el PP elevó al Pleno de la Cámara Baja una proposición no de ley que exigía al Gobierno cumplir con este y con todos los puntos incumplidos de esa ley.

La propuesta del PP relativa a las indemnizaciones por retrasos ha prosperado gracias al apoyo de Vox, Junts, Esquerra Republicana, BNG y UPN. Por su parte, PNV, Podemos y Coalición Canaria se han abstenido, dejando como resultado final 185 votos a favor, 152 en contra y 10 abstenciones.

Plan Renove y división en votaciones

Otra propuesta que el Gobierno tiene pendiente de cumplir y le ha exigido el Congreso, también con el voto en contra de PSOE y Sumar, ha sido la de poner en marcha un Plan nacional de renovación del parque automovilístico de todo tipo de vehículos de más antigüedad por otros más nuevos y seguros que cumplan la norma Euro6d, incluso de ocasión o usados.

En lo que respecta al resto de votaciones, han salido todas adelante, pero con los socios de gobierno divididos pues mientras el PSOE ha decidido abstenerse, Sumar ha votado en contra.

Así, el Congreso insta al Gobierno a poner en marcha «de manera inmediata» la primera fase del plan de choque extraordinario en la infraestructura ferroviaria, que debe identificar de manera provincializada las actuaciones necesarias para solventar los problemas en la infraestructura que originan las cientos de limitaciones temporales de velocidad, muchas de ellas con años de antigüedad. El plazo legal de esta iniciativa era el 5 de febrero.

También se pide al Gobierno que impulse inmediatamente el plan de atención urgente a los pasajeros en caso de incidencias extraordinarias que se produzcan tanto en las estaciones como en los trayectos de los trenes, incluyendo los tiempos de reacción desde el momento de la incidencia.

A esto se suma una petición para cumplir con otra obligación que establece un protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria de todas las incidencias en infraestructuras que provoquen más de veinte minutos de retraso en un trayecto ferroviario.

A su vez, se pide identificar y planificar la corrección del desequilibrio territorial existente en materia de acceso a infraestructuras de transporte en el conjunto del país, y garantizar como mínimo las paradas, los horarios, frecuencias y rutas actuales de los servicios de transporte público regular de personas por carretera de transporte estatal en el nuevo mapa concesional.

Por último, el Congreso insta a incorporar en las nuevas licitaciones del mapa concesional de transporte por carretera los mecanismos necesarios para permitir el tráfico compartido con las comunidades autónomas para atender las necesidades de conectividad no atendidas por el Gobierno, así como garantizar la adecuada contribución financiera del Estado en el ámbito del transporte marítimo.