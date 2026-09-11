Confirmado por el BOE: aprobadas ayudas de hasta 15.000 euros para los españoles de menos de 35 años que quieran comprar una casa

Ya hace tiempo que tener trabajo y unos ingresos estables ya no garantiza que un joven pueda comprar una vivienda en España. Y es un problema que aparece muchas veces antes incluso de acudir al banco, si tenemos en cuenta que para conseguir una hipoteca hay que disponer de unos ahorros previos y, con los precios actuales, reunir ese dinero puede llevar años.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 intenta aliviar parte de ese esfuerzo para determinados compradores. El BOE recoge una ayuda de hasta 15.000 euros para jóvenes que adquieran una vivienda o recurran a la autopromoción en localidades pequeñas. No es, por tanto, una subvención disponible para comprar un piso en cualquier punto de España. La medida figura en el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, y también puede alcanzar a operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2026. Para conseguirla hay que cumplir varias condiciones.

Aprobadas ayudas de hasta 15.000 euros para los españoles de menos de 35 años

La edad es la primera de las condiciones a cumplir para poder pedir esta ayuda. Pueden ser beneficiarios quienes tengan hasta 35 años, incluidos, en el momento que corresponda según la convocatoria y lo previsto en la norma. Este detalle es importante porque el límite no termina al cumplir los 35. A partir de ahí entran en juego los ingresos. Cada beneficiario debe encontrarse, con carácter general, dentro de un máximo de cinco veces el IPREM. Existen límites diferentes en determinados casos de discapacidad.

Hay otra condición que puede dejar fuera a algunos solicitantes. En principio, quien sea propietario o usufructuario de otra vivienda en España no puede recibir esta ayuda. La norma, no obstante, contempla situaciones en las que tener derechos sobre otro inmueble no impide solicitarla. Puede ocurrir, por ejemplo, cuando solamente se posee una parte recibida mediante herencia. También se tienen en cuenta algunos casos en los que una persona no puede utilizar una vivienda de su propiedad después de una separación o un divorcio.

Y la casa que se compre con esta ayuda no puede destinarse después a cualquier finalidad. Tendrá que convertirse en la residencia habitual y permanente del beneficiario y mantenerse como tal durante al menos cinco años, con las salvedades previstas en la normativa.

No sirve para comprar una vivienda en cualquier municipio

Quizás ésta sea la condición que más limita el número de posibles beneficiarios. El programa está vinculado a viviendas situadas en municipios o núcleos de población pequeños. La referencia general que establece el Real Decreto son 10.000 habitantes o menos. Existe la posibilidad de ampliar el umbral hasta los 20.000 habitantes, pero no se aplica de manera automática. Para ello deben darse las circunstancias previstas y existir el correspondiente acuerdo motivado.

Esto deja fuera del programa las compras habituales en grandes ciudades y en numerosos municipios de tamaño medio. La medida tiene así una doble vertiente. Por un lado, ayuda a jóvenes que quieren acceder a una vivienda en propiedad. Por otro, incentiva que parte de ellos se establezcan en localidades con menor población, muchas de las cuales llevan años intentando atraer o retener vecinos.

Cobrar 15.000 euros no está garantizado

La cantidad que más llama la atención es, lógicamente, la máxima: 15.000 euros por vivienda. Sin embargo, alcanzar esa cifra dependerá también del precio de la operación. La subvención no puede representar más del 20% del precio de adquisición o del coste de la construcción. Una casa de 50.000 euros, por ejemplo, no permitiría recibir 15.000 euros, ya que el 20% serían 10.000.

A esto hay que añadir otro límite. El precio de la vivienda tampoco puede superar determinadas cantidades y éstas cambian dependiendo de la comunidad autónoma. En Madrid se fija un máximo de 325.000 euros, mientras que en Cataluña se sitúa en 300.000. Aragón y Baleares tienen un límite de 275.000 euros; en Andalucía baja hasta los 225.000 y en Extremadura se queda en 200.000 euros. Por eso no basta con comprobar la edad y los ingresos. La ubicación y el precio de la casa son igualmente decisivos para saber si una operación puede entrar en el programa.

Dónde tienen que pedir la ayuda los jóvenes

Que la ayuda aparezca en el BOE puede llevar a pensar que existe un formulario estatal al que basta con acceder para solicitar los 15.000 euros. El funcionamiento no es exactamente ése. La gestión corresponde a las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla. Cada administración debe publicar su convocatoria y concretar cuestiones prácticas como los plazos para presentar las solicitudes, la documentación exigida o los canales disponibles para realizar el trámite.

Por esta razón, un joven que cumpla las condiciones del Real Decreto tendrá que consultar la información de vivienda de su propia comunidad autónoma. La publicación de la norma estatal establece el marco de las ayudas, pero no supone que el dinero se entregue automáticamente a quien reúna los requisitos. Por otro lado, País Vasco y Navarra quedan al margen de este Plan Estatal de Vivienda por su régimen específico.

La posibilidad de incluir adquisiciones realizadas desde el 1 de enero de 2026 hace además que la medida no interese únicamente a quienes estén buscando casa en estos momentos. Quienes ya hayan comprado durante este año en una localidad que cumpla los requisitos también deberían revisar la convocatoria de su comunidad. Los 15.000 euros pueden aliviar una parte considerable del esfuerzo inicial que supone comprar una vivienda. Pero antes de contar con ellos hay que mirar la letra pequeña: tener hasta 35 años es sólo el primer requisito de una ayuda que también depende de los ingresos, del precio del inmueble y, sobre todo, del lugar elegido para vivir.