Confirmada la lista de trabajadores que podrán cobrar el paro y su sueldo

Los trabajadores ya podrán cobrar el paro y el sueldo, en una reivindicación que se hará realidad en esta lista. Aquellas personas que cumplen unos requisitos básicos podrán conseguir algo que, hasta la fecha, no era posible, aunque sí que era especialmente necesario. Especialmente ante un aumento del coste de la vida que ha llevado a muchas familias hasta la desesperación más absoluta a la hora de llegar hasta final de mes. Son muchos los que necesitan de cualquier ayuda posible.

España es de los pocos países del mundo que tiene altos índices de pobreza entre trabajadores que están trabajando. Algo que no debería ser posible, ya que se está cobrando a final de mes una cantidad de dinero, pero, no sé, llega a cubrir unos gastos que han subido de forma alarmante. Empezó la electricidad y los servicios básicos incitados por el auge de los combustibles y acabó llegando a unos niveles nunca vistos, el precio de la comida. Ese básico sin el que no se puede vivir y ha dado mucho de qué hablar en estos tiempos que estamos viviendo. Por lo que saber si se puede cobrar el paro y el sueldo es fundamental.

Los trabajadores tienen derecho a ciertas ayudas

No sólo las personas que se han quedado sin trabajo tienen opción de cobrar una prestación, también aquellos que están trabajando pueden recibir el paro. Algo que hasta ahora parecía imposible, pero permitirá un mercado español con algunas novedades que debemos conocer.

En primer lugar, los sueldos en España, pese a haber subido, son bajos, en especial si lo comparamos con lo que acabamos necesitando en este día a día en el que cada euro cuenta. No llega un sueldo mínimo a poder ofrecer una vida digna en solitario, se necesitan dos sueldos, muchas horas o este paro que se podrá cobrar para intentar llegar a final de mes.

Estamos ante una serie de cambios y de situaciones que no son las esperadas. Especialmente si nos fijamos también en las jornadas que son completas, es decir, podemos estar trabajando en reducción de jornada por cuidar a una persona dependiente o necesitar estar en busca activa de un trabajo mejor que no termina de llegar. No es fácil encontrar el trabajo adecuado y ahora, con esta novedad importante, podremos conseguir al menos juntar dos ingresos que pueden dar para algo de comida.

Esta es la lista de trabajadores que podrán cobrar el paro y su sueldo

Estos trabajadores privilegiados que podrán cobrar el paro y su sueldo, llegarán a final de mes con ayuda. Especialmente con esos euros de más que conseguirán, eso sí, siempre y cuando cumplan con unos requisitos fundamentales que debemos conocer si nos interesa esta iniciativa.

Para cobra este paro y sueldo a la vez debes estar en una situación parecida a la que muestra la Seguridad Social. Si estás cobrando prestación contributiva y empiezas a trabajar por cuenta ajena a tiempo parcial, puedes elegir entre interrumpir el cobro de la prestación, mientras esté vigente el contrato, o compatibilizar el trabajo con el cobro de la prestación contributiva.

Si interrumpiste la prestación y el contrato dura menos de 360 días, cuando este finalice, puedes solicitar la reanudación de la prestación que tienes interrumpida.

Si el contrato dura 360 días o más, cuando finalice, puedes solicitar una nueva prestación con estas cotizaciones u optar por reanudar la prestación que interrumpiste al empezar a trabajar. Si optas por reanudar, las cotizaciones que hubieran servido para generar la nueva prestación (que no has elegido), no podrán tenerse en cuenta para una prestación posterior.

Teniendo en cuenta los requisitos que debes cumplir para que esta solicitud se acabe convirtiendo en una realidad:

Comenzar un trabajo a tiempo parcial mientras estás percibiendo la prestación.

Mantener la inscripción como demandante de empleo.

La duración y la cantidad de este paro sumado al subsidio depende de algunos factores que la Seguridad Social se encarga de desvelar.

Si compatibilizas la prestación con el trabajo a tiempo parcial, la duración de la prestación no cambia. Sin embargo, el importe de la prestación será menor, se reducirá en proporción a la jornada de trabajo que realices. Si la prestación no está agotada al terminar el contrato y solicitas su reanudación, volverás a percibir la cantidad íntegra que te corresponda.

El pago de la prestación y subsidio por desempleo se realizará, salvo excepciones, mediante el abono en la cuenta de la entidad financiera que indiques, siempre que seas titular de la misma.

Si cumples con estas condiciones y no llegas a un tope de dinero máximo en tu renta, puedes apostar por este sistema que te permitirá reunir unos ingresos mayores a final de mes. Toma nota de estos requisitos y si los cumples, empiezan el trámite.