Termina la XXVII Conferencia de Presidentes sin ningún tipo de acuerdo sobre financiación autonómica, ni sobre condonación de deuda, ni sobre los avances de cualquier otro tipo que se hayan abordado. La conferencia, en términos económicos, la resumía el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Garía-Page: «Es un caos».

Esas eran las palabras que escogía para definir la enorme distancia que existe entre quienes creen «que la riqueza pertenece a cada comunidad autónoma», y quienes piensan que hay «sólo una riqueza general, de toda España».

Diferencias autonómicas

Acudía Sánchez obligado a esta Conferencia de Presidentes y, sobre el tablero financiero, ha puesto la propuesta de una condonación de deuda. Desde el Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón ha sido prácticamente el único que ha defendido la propuesta, bajo el argumento de que «no se conoce todavía el contenido de la propuesta».

El resto han cargado contra la propuesta porque, aunque no se conozca el contenido, y como bien explicaba el también socialista García-Page, no se puede entender la financiación de toda «España mirando desde la cuenta de cada una de las comunidades», porque esa «riqueza es general». Y ha sido el más suave en hacerlo. Ni las comunidades que preside el Partido Popular, ni tampoco aquellas con financiación propia -cupo-, o que aspiran a tenerlo, como Cataluña, salen contentas.

Sánchez emplaza al resto a un nuevo encuentro en enero, donde va a plantear esa condonación de deuda a Cataluña como si fuera una ventaja pra todas las comunidades, tratando de idear un sistema al que todos puedan acogerse. La realidad es que el líder del Ejecutivo tiene que cumplir el pacto que firmó con ERC en su investidura de noviembre de 2023, y eso supone condonar, al menos, 15.000 millones de euros a Cataluña.

Desde el PP entienden que «cualquier modelo de condonación de deuda viene viciado», puesto que no se atiende a criterios generales, sino que se está «adaptando al interés» del pacto del presidente con ERC.

CCAA infrafinanciadas

Y por último, en este choque donde nadie ha terminado de salir contento, hay CCAA que están infrafinanciadas. Es decir, reciben menos de lo que les corresponde según los criterios de población, entre otros. Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía o Castilla La-Mancha piden un fondo de compensación transitorio de 3.000 millones al año mientras no se reforme el sistema. Pero tampoco hay acuerdo al respecto.

Y luego está el hecho particular de Madrid, contra quien el Ejecutivo carga por tener impuestos más bajos pero que aporta el 80% de la caja común del Estado y no tiene deuda ninguna con el mismo. Y no la tiene porque, aunque si debe 38.000 millones de euros, no se lo debe al Estado, sino a las distintas entidades financieras e inversores.

Condonación de deuda

Pedro Sánchez ha anunciado este viernes en la XXVII Conferencia de Presidentes una condonación de parte de la deuda de las autonomías con el Estado. Su objetivo es allanar el camino para el establecimiento del cupo catalán que Junts y ERC exigieron para apoyar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

A la vez, el presidente ha puesto sobre la mesa la idea de «acordar entre todos» los gobiernos de las comunidades autónomas «un nuevo modelo de financiación autonómica que concilie la multilateralidad y la bilateralidad, blinde la solidaridad entre territorios, y garantice que todas las CCAA reciban más recursos de los que reciben hoy».

La fórmula de conciliar la multilateralidad y la bilateralidad coincide con la ponencia aprobada en el último Congreso Federal del PSOE de hace unas semanas, en el que se autoexigían «la multilateralidad y bilateralidad con un común denominador del sistema perfectamente conciliable con el adecuado, que no privilegiado, tratamiento de las singularidades y el mantenimiento de la solidaridad a igual esfuerzo fiscal». Es decir, el Gobierno ha calcado el ideario socialista en sus propuestas a las comunidades autónomas, que están mayoritariamente presididas por el PP.