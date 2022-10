El comercio ilícito de tabaco se desploma un 29% interanual y registra el volumen más bajo desde 2011

El comercio ilícito de tabaco ha descendido un 29% en el segundo trimestre de este año en comparación con el mismo período del año anterior. Andalucía sigue siendo la región con mayor presencia de tabaco ilícito, con un 22,3% del volumen total, seguida muy de lejos por Madrid que registra un 4,9%. El fenómeno de las fábricas clandestinas de tabaco sigue en auge con 11 instalaciones ilegales desmanteladas de enero a julio de 2022, más del doble que en el mismo período de 2021, y el consumo de tabaco falsificado sigue creciendo hasta el 0,9%.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes al primer semestre de 2022, de la Encuesta de Paquetes Vacíos (EPS) elaborada por la consultora IPSOS’, el volumen de consumo nacional’ de tabaco proveniente del comercio ilícito ha descendido un 29% respecto al mismo periodo del año anterior. Así, en este primer semestre de 2022, el volumen de tabaco ilícito sobre el total se sitúa en un 6,7%, el más bajo registrado desde 2011. Esta cifra supone tres puntos menos respecto al 9,5% del mismo periodo de 2021.

“Este descenso responde a que, durante el cierre de fronteras, muchos consumidores se acostumbraron 8 comprar en el estanco ante la escasez de oferta de tabaco ilícito y, al mismo tiempo, los fumadores no perciben en la actualidad que el tabaco sea un producto demasiado caro, lo que hace que la elasticidad precio no sea muy alta. Esta suma permite entender la reducción de los niveles de comercio ilícito en nuestro país. Esperamos que la situación económica no haga que el componente renta, impactado siempre por el desempleo y con impacto claro en la renta disponible, haga variar esta percepción del fumador” explica Rocío Ingelmo, directora de Asunto Legales y Corporativos de Altadis.

Sin embargo, esta tendencia descendiente contrata con la proliferación de centros de producción de tabaco ilegal. En los seis primeros meses de año se han desmantelado 11 fábricas clandestinas, más de doble que en el mismo periodo de 2021, cuya capacidad de producción supera los 5 millones de cigarrillos diarios, según los datos del Servicio de Aduanas de la Agencia Tributaria y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

“Es necesario dar visibilidad a la encomiable labor que realizan tanto los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como los funcionarios de la Agencia Tributaria, así como las Administraciones locales y autonómicas para reducir el comercio ilícito de tabaco, cuyo impacto negativo en nuestra sociedad es triple, en la medida en que conlleva graves pérdidas económicas tanto para Estado como para las Comunidades Autónomas y los estancos, destruye empleo y facilita el acceso del tabaco a los menores”, afirma la directora de Asunto Legales y Corporativos de Altadis.

Por último, una de las novedades que aporta esta última oleada de la encuesta de Paquetes Vacíos de Ipsos, correspondiente al primer semestre de 2022, es que Gibraltar reduce drásticamente su peso: como principal mercado origen del comercio ilícito de cigarrillos de nuestro país, pasando de representar el 67% en el primer semestre de 2021 al 15,6% en el mismo periodo de este año. Lo que supone una reducción de un 76,7%. Andorra representa, en este sentido, un 9,2% y las Islas Canarias un 7,6%. Cerca de la mitad del tabaco ilícito consumido en España (48,9%) proviene de origen inespecífico.