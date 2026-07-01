Cimic (ACS) adquiere el 100% de la participación en Thiess Group y relanza sus servicios de minería

Cimic, filial de ACS, adquirirá la participación restante en Thiess por 1.191 millones de dólares australianos (casi 720 millones de euros, al cambio actual), pagaderos el 1 de septiembre de este 2026, con lo que recupera la propiedad total de la empresa de servicios mineros a escala mundial.

La adquisición se produce tras la venta de Thiess por parte de Cimic a una empresa conjunta en 2020 y supone la recuperación de la propiedad total de Thiess Group, que «respalda los objetivos a largo plazo de la cartera de Cimic y proporciona una mayor flexibilidad estratégica», afirma el CEO del Grupo ACS y de Hochtief y presidente ejecutivo de Cimic Group, Juan Santamaría.

Santamaría define Thiess como una empresa de «alto rendimiento» con contratos a largo plazo, una «sólida» generación de flujo de caja y una estrategia «clara alineada con las necesidades cambiantes del sector de los recursos», y valora que «sigue creciendo y diversificando sus productos y servicios para apoyar la transición energética».

Además, «está impulsando nuevas formas de trabajar mediante equipos y tecnología avanzados para mejorar la seguridad, la productividad y el rendimiento operativo», según recoge este miércoles un comunicado de ACS.

La constructora aclara que Thiess seguirá operando como una empresa global de servicios mineros dentro del Grupo Cimic y que no se producen cambios en «sus compromisos con los clientes, su enfoque en las personas ni sus prioridades de seguridad».

Finalmente, recuerda que, desde 2020, Thiess ha seguido reequilibrando su cartera y ampliando su presencia en metales, minerales críticos, minería subterránea, gestión de activos y servicios de rehabilitación.