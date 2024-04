Cierra sin previo aviso el restaurante de Madrid que se puso en el top1 en TripAdvisor

Que un restaurante dure ya dos años en España es todo un hito. Así lo han definido varias veces los chefs más destacados del país. Por esto no extraña tanto que , aunque con éxito, se cierren locales y abran otros a un tiempo récord. Es el caso del restaurante de Madrid que se puso en el top1 en TripAdvisor y acaba de cerrar.

Como vemos, la web de opiniones de usuarios no siempre es garantía de éxito. A veces no tienen nada que ver los menús que destacan, los gustos y preferencias y otros, cuando luego no es realmente exacto. ¿Qué ha pasado?

Cierra el restaurante de Madrid que fue top1 en TripAdvisor

Todo lo que sube baja. El restaurante Jungleking Food Monarchy, de comida internacional, y junto a la Plaza Mayor, siempre estaba lleno pero acaba de cerrar cuando llevaba sobre un año de existencia.

No se conoce cuál ha sido el motivo, pero podrían ser muchos, puesto que a veces afrontar un gasto en dinero importante en capitales como Madrid y Barcelona, no siempre es posible aún teniendo lleno a diario.

En tan sólo 29 días, se posicionó como el primero del top en el portal Tripadvisor. Pero no siendo garantía de nada como hemos apuntado y como se ha visto. Pues ya no está. Tampoco se sabe si se convertirá en otro, sus dueños volverán a abrir en un tiempo, o simplemente se ha dado un giro a este local.

No solamente estaba en esta primera posición, sino que también era el primero como mejor brunch de la capital. Pronto se viralizó y sus apariciones, especialmente en redes, no dejaron de cesar.

Si miras en Google, te darás cuenta de que pone cerrado temporalmente, sin establecer una fecha de apertura próxima como a veces sucede cuando hay esta indicación.

Brunch y más

Lo que sí funciona es su página web en la que se explica quienes son y qué podemos encontrar en este local, aunque ya no podemos ir.

Establecen que a tan solo 50 metros de Plaza Mayor, han traído un pedacito de la selva amazónica a Madrid. En este local encontrarás una combinación perfecta de delicioso brunch en un ambiente selvático que te transportará.

“Desde su inauguración en 2023, nuestro equipo se ha esforzado por ofrecer una experiencia única, fresca y cool”.

En su apartado de noticias hay los artículos de los medios que lo han destacado. Mientras que en su blog, vemos diversidad de información del local, como los menús de grupos, de empresas, de precios cerrados y más.

En el último resaltaban los menús cerrados para eventos, “Aunque durante un tiempo fuimos conocidos como Amazonia Madrid Brunch, en la actualidad nos presentamos como JUNGLEKING, un restaurante que ha revolucionado la experiencia gastronómica en Madrid. El local te transporta a una experiencia culinaria sin igual en pleno centro de Madrid. Nuestro restaurante se caracteriza por su entorno selvático, donde cada espacio ha sido minuciosamente diseñado para sumergirte en la jungla. Desde desayunos hasta cenas, hamburguesas y postres, nuestro amplio menú refleja la fusión de influencias cosmopolitas y sabores españoles. Lo que nos distingue aún más es nuestra opción de menús cerrados para eventos especiales”.

Y especifican cuáles son las ventajas del menú cerrado para toda clase de eventos como, despedidas de soltera, un cumpleaños, una reunión de empresa o una festiva celebración navideña en Madrid. Elegir el menú adecuado puede ser un desafío, dado que los gustos de tus invitados pueden variar significativamente.

Podías además reservar directamente o a través de The Fork, empresa que posee TripAdvisor, tras una alianza cuando era El Tenedor.

En la misma web, está el horario y también las redes sociales, que es otra pista para ver el contenido y la actualización del local. En este caso, si le das a Facebook, indica que el contenido no está disponible en este momento. Y si vas a su Instagram, uno de los más movidos y que más personas compartían, también establece que esta página no está disponible. El Twitter la cuenta no existe, mientras que en Youtube las fotos todavía están ahí, pero sabemos que no vamos a poder probar por el momento.

Respecto a la cuenta que tienen en TripAdvisor, el restaurante está, y la información está actualizada porque pone cerrado. Hay fotos y el total de 952 opiniones. Yelp también lo sigue incluyendo con la información de que está temporalmente cerrado, junto a esta frase otra que nos sorprende: Programado para reabrir el 30 de septiembre de 2024. ¿Será verdad?

En todo caso, tendremos que esperar a ver qué pasa o si el restaurante es sustituido por otro. Si pensabas ir este fin de semana, creemos que de momento no va a ser posible. Pero Madrid tiene cantidad de brunch en los que saciarás tus ganas de degustar esta comida tardía.