La compra del 20% de Air Europa por IAG (Iberia-British Airways) mediante la conversión de un crédito de 100 millones ha puesto de manifiesto el choque frontal de las visiones que los dos grupos tienen de la operación: IAG insiste en que es el primer paso para cerrar una fusión, que es la única operación con sentido para ella por las sinergias que generaría; por el contrario, Globalia, el dueño del otro 80%, cree que no es posible por la oposición de Bruselas e insiste en mantener la aerolínea independiente.

«No es posible una fusión de Iberia y Air Europa porque la ley se lo impide. La ley le dice claramente que una compañía que no sea de la Unión Europea no puede tener más del 49% del accionariado de una aerolínea europea. IAG, al no ser europea con el Brexit, no puede tener más de ese porcentaje. Podrá llegar hasta el 49% si llegamos a un acuerdo, pero no más», explica Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, en declaraciones a OKDIARIO.

En efecto, desde el 1 de enero de 2021, solo pueden volar dentro de la UE aquellas compañías cuyo control efectivo y más del 50% de las acciones pertenezcan a nacionales europeos, y los británicos ya no tienen esa consideración. De hecho, la propia IAG tuvo que poner un tope temporal a sus accionistas extracomunitarios para poder cumplir esa norma, aunque posteriormente lo levantó, al reducirse el porcentaje de capital en manos de esos inversores por debajo del 50%.

Precisamente por eso, IAG considera que sí es una empresa comunitaria y, por tanto, sería legal que adquiera el control de Air Europa. Pero no es el único problema. También están los de competencia que generaría esta unión. Como se recordará, la Dirección de Competencia de la Comisión Europea no estaba dispuesta a aprobar la operación en diciembre del año pasado, lo que llevó a IAG a desistir de la misma, como adelantó OKDIARIO.

«Si no aprobaron la fusión cuando no había tráfico aéreo por la pandemia, ahora va a ser imposible que lo puedan hacer», añade Hidalgo. A juicio del empresario salmantino, «Bruselas dejó muy claro que IAG no podía controlar Air Europa porque quiere que seamos competidores, no un monopolio en España». Esa es la razón por la que Globalia no va a conceder a IAG un sillón en el consejo de la aerolínea, pese a que teóricamente tendría derecho como propietaria del 20%.

Si obviamos la cuestión de si IAG es o no europea, éste será el mayor obstáculo al que tenga que enfrentarse la propietaria de Iberia para alcanzar la ansiada fusión. En diciembre, Competencia consideró que la unión de Iberia y Air Europa tendría una posición de dominio de mercado en más de 70 rutas. Ahora, el holding que preside Luis Gallego intentará convencerla con la propuesta de lo que se conoce como remedies, es decir, cesión de rutas a otros competidores.

Las bazas de Air Europa

En todo caso, Hidalgo no va a «malvender» Air Europa, como ha repetido en numerosas ocasiones; de hecho, considera que los 100 millones pagados por IAG por el 20% demuestran la solidez de la compañía. Está convencido de que puede seguir en solitario a pesar de su abultada deuda (cerca de 1.000 millones al cierre de 2021) y, si IAG quiere adquirir la mayoría, tendrá que pagar un elevado precio por ella.

Globalia juega con la baza de que IAG, además de las sinergias, tiene como objetivo «de Estado» reforzar el hub de Madrid para competir con los grandes aeropuertos europeos. Y, por eso, quiere evitar a toda costa que Air Europa caiga en manos de una compañía extranjera. Precisamente, el hecho de que mantuviera conversaciones avanzadas con Air France -como también adelantó este periódico- fue lo que precipitó la concesión del préstamo de 100 millones en marzo, que ahora se ha convertido en acciones.

Dentro de las condiciones de esta operación, IAG se aseguraba un año de negociaciones en exclusiva con Air Europa y dos más con derecho de tanteo si la aerolínea de Globalia recibe una oferta competidora. Así que ahora se abre un período de conversaciones entre las dos compañías y con Bruselas para intentar cerrar la mayor operación del sector en España, aunque de momento las posturas no pueden estar más alejadas.