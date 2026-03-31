El BOE confirma el festivo del lunes, 6 de abril: hay puente y alargan la Semana Santa sólo en estas comunidades

El lunes 6 de abril será festivo en algunas comunidades autónomas de España. La Comunidad Valenciana, Cataluña, Islas Baleares, Navarra, País Vasco, La Rioja y Castilla-La Mancha celebrarán este día el lunes de Pascua, por lo que alargarán la Semana Santa un día más. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre en qué puntos de la península ibérica es festivo el lunes 6 de abril.

España se encuentra inmersa en Semana Santa a la espera de los días más importantes, los festivos, que serán el Jueves Santo, en algunas comunidades autónomas, y el Viernes Santo, que será festivo nacional en todo el país. La Semana de Pasión ya comenzó hace unos días con el tradicional viernes de Dolores, el sábado de Pasión y el domingo de Ramos que dio por bienvenida esta Semana Santa 2026 en todos los puntos de España.

La operación salida de la Semana Santa 2026 comenzó para algunos el pasado viernes y esto se intensificará a partir de mañana miércoles, en el que millones de españoles harán las maletas para pasar unos días de descanso coincidiendo con el buen tiempo que hará en algunos puntos de la península. El jueves será el turno de los españoles en los que ‘sólo’ es festivo a partir del Viernes Santo. También algunos agraciados podrán estirar la Semana Santa 2026 hasta el próximo lunes 6 de abril, ya que es fiesta en muchas comunidades autónomas por el tradicional Lunes de Pascua.

¿Dónde es festivo el lunes 6 de abril?

Este lunes 6 de abril será festivo en las comunidades autónomas de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Islas Baleares, Navarra, País Vasco, La Rioja y Castilla-La Mancha. El Boletín Oficial del Estado deja claro que en estos puntos de la península será un día festivo retribuido y no recuperable, además de un día no lectivo en lo que a la enseñanza respecta. Así que los ciudadanos de estas comunidades podrán alargar la Semana Santa 2026 hasta el martes 7 de abril, que será la fecha del regreso al trabajo y las aulas.

En la Comunidad Valenciana o Cataluña, este lunes de Pascua se conoce como el lunes de mona, en el que es tradición que los padrinos regalen a sus ahijados lo que se conoce como mona, que es un dulce típico de la zona que simboliza el fin de la Cuaresma. Este alimento consiste en una masa horneada con un huevo duro encima, que también se suele comer acompañada de chocolate. La tradición en estos puntos de la península es pasar un día de campo y comer de postre este manjar junto a los amigos o la familia. Todo ello para poner fin a las vacaciones de Semana Santa.

Otros muchos también lo aprovecharán para alargar un día más las vacaciones de Semana Santa 2026, en la que se espera que haya un movimiento masivo de españoles por todos los puntos de la península ibérica, donde también reinará el buen tiempo. Todo indica que nuestro país batirá un récord histórico en lo que al turismo se refiere durante estos días.

Por su parte, en algunas comunidades autónomas como Madrid, Galicia, Castilla y León, Andalucía o Murcia no será festivo este lunes 6 de abril. Estas comunidades disfrutarán de un día festivo retribuido y no recuperable el Jueves Santo.