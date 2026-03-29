Adiós a la Semana Santa: la previsión de Mario Picazo que confirma que el invierno está a punto de llegar a España

La previsión de Mario Picazo que confirma que el invierno está a punto de llegar a España, nos deja sin la esperada Semana Santa. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden llegar en cualquier momento y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Estaremos muy pendientes de un giro radical que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta.

Estas vacaciones tendremos que empezar a ver llegar este giro importante que podría dejarnos sin estos días del todo esperados. Tocará saber si podemos hacer realidad estos planes al aire libre que tanto nos gustarán, con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que nos está esperando en estos días de Santa en los que tendremos que apostar claramente por un cambio de tendencia importante. La Semana Santa parece que nos guarda una serie de secretos que acabarán siendo claves en estas próximas jornadas.

La Semana Santa se despide del buen tiempo

Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que vamos a empezar a ver llegar, con la mirada puesta a un cielo que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Es hora de saber qué pasará en unos días en los que cada detalle puede ser el que marque estas jornadas.

Estaremos muy pendientes de un cielo que, sin duda alguna acabará siendo lo que nos marcará de cerca en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma diferente. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estas jornadas en las que tenemos muchos planes por delante.

En especial cuando descubrimos qué puede pasar en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos haga cambiar de planes y hacer posible lo imposible. Los expertos no dudan en advertirnos de lo que puede pasar en estos días en los que tendremos muchos planes por delante.

Mario Picazo no tiene ninguna duda de lo que nos puede esperar en unos días en los que quizás tendremos que empezar a prepararnos para lo peor con esta previsión del tiempo.

Mario Picazo tiene una previsión del tiempo que confirma que el invierno llega

En lugar de esa primavera que parecía que empezaba a llegar en estos días que dejamos atrás. Con un aumento considerable de las temperaturas y una serie de cambios que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar en estos días.

Son días de actividades al aire libre, pero lo que puede pasar en breve, nos sumergirá de lleno en una serie de cambios que, sin duda alguna, serán los que nos afectarán de lleno, en unos días en los que quizás tocará conocer en primera persona qué es lo que nos estará esperando.

Tal y como nos explica Mario Picazo desde el blog de El Tiempo: «El domingo, durante la madrugada las precipitaciones irían a más en el Pirineo y las islas Baleares, donde podrían darse chubascos y tormentas fuertes. También podrían extenderse precipitaciones débiles por el sistema Ibérico, en forma de nieve por encima de los 400 metros. En el Cantábrico, continuarían las precipitaciones en la parte oriental. Durante esta jornada la masa de aire frío abarcaría toda España con mayor claridad, lo que provocaría un nuevo descenso. Sólo se superarían los 20 ºC en áreas del sur. En amplias zonas del interior las máximas quedarán por debajo de los 15 ºC, e incluso rondarán los 10 ºC o menos en áreas de Castilla y León, Álava, Guadalajara, Cuenca y Teruel, así como en otras zonas elevadas del norte».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Cabe destacar también el viento, que soplará con mucha intensidad tanto sábado como domingo. Será viento del norte, y las rachas podrían alcanzar los 80 a 100 km/h en amplias zonas de Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, el este de Castilla y León, Guadalajara, Cuenca y la Comunidad Valenciana, así como las islas Baleares».

Lo peor podría estar por llegar: «Tras el primer fin de semana, la previsión es incierta para el resto de la Semana Santa. Todo parece señalar que el ambiente fresco seguirá en el este, centro y norte, aunque recuperando grados poco a poco. Las precipitaciones podrían seguir en zonas del norte y este, y el viento continuaría siendo protagonista. En el oeste, por el contrario, las temperaturas irían subiendo, y lo mismo sucedería en el sur, de forma más clara. La estabilidad también dominaría de forma más clara en estas regiones».