Bodegas Faustino, elegida como una de las cinco bodegas europeas del año

Bodegas Faustino, una marca de Família Martínez Zabala, ha recibido un sobresaliente reconocimiento internacional por parte de Wine Enthusiast, una de las publicaciones vinícolas más influyentes del mundo.

La bodega ha sido seleccionada como una de las cinco finalistas en la categoría “Bodega Europea del Año” en los premios anuales Wine Star Awards de dicha publicación, uno de los galardones más prestigiosos del mundo, que reconoce cada año la labor excepcional de bodegas y personalidades del mundo del vino.

Bodegas Faustino es el único representante español entre los finalistas de todas las categorías de estos premios, que destacan, además de a las mejores bodegas del mundo, a personalidades, enólogos, ejecutivos, innovadores, importadores, minoristas o Sommeliers.

El jurado de los premios Wine Star destaca que, “tras celebrar en 2021 su 160 aniversario, Bodegas Faustino, ubicada en Oyón, Rioja Alavesa, es otra bodega europea con una larga trayectoria que ha seguido el ritmo de las tendencias del mercado global y es alabada como una de las ‘Primeras Familias de Rioja’. La bodega es la mayor propietaria de viñedos en la región española (de Rioja), lo que le proporciona casi la mitad de la cuota de mercado total de los vinos Rioja Gran Reserva y ser una marca líder de Rioja en el mercado estadounidense”.

Gran Faustino I Gran Reserva 2004, entre los mejores vinos del mundo

Por otro lado, Wine Enthusiast ha incluido al Gran Faustino I Gran Reserva 2004 en el grupo de mejores vinos del año (Best of the Year), otorgándole una puntuación de 96 sobre 100. La publicación destaca que este vino de color granate profundo tiene aromas de mora, grosella negra y tapenade de aceitunas. Es suave al principio sorbo y luego taninos ásperos se acumulan en el paladar, transportando sabores de ciruela oscura, granada, vaina de cacao, tomillo y ralladura de naranja que se abren camino hacia un final sorprendentemente brillante.

Los reconocimientos de Bodegas Faustino por parte de Wine Enthusiast se suman al reconocimiento de Faustino como una de las marcas más admiradas a nivel mundial (TOP 23 The World’s Most Admired Wine Brands según Drinks International), y a la obtención de numerosos galardones y premios muy relevantes a nivel nacional e internacional por parte de los vinos de Familia Martínez Zabala, compañía que agrupa marcas líderes como Faustino, Campillo, Portia, Marques de Vitoria, Valcarlos y Leganza.

Y muestran los resultados del modelo de Familia Martinez Zabala, que se basa en una firme apuesta por inversiones estratégicas en innovación aplicada al vino y al viñedo, tanto en tendencias y tecnología como en sostenibilidad y medioambiente, y le ha permitido incrementar las altas cotas de calidad de sus vinos de alta gama.

Familia Martínez Zabala es líder en la producción y la exportación de Gran Reserva de Rioja en todo el mundo, con una cuota de mercado del 35% de la categoría más prestigiosa de Rioja y cuenta con el primer parque de barricas de Rioja (más de 75.000 en las que reposan las futuras grandes reservas y vinos de alta gama) y más de 14 millones de botellas. Faustino es la bodega de Rioja que alberga en sus botelleros más añadas de Gran Reserva, con vinos a la venta de añadas desde 1955. E incluso guarda añadas anteriores.