Tras cerrar un verano en el que BlaBlaCar ha batido todos los récords de actividad de su historia, alcanzando los 1.8 millones de viajes realizados en España y registrando 78.000 nuevos conductores, la plataforma continúa creciendo aún con la entrada en vigor de la gratuidad y ayudas a trenes de Cercanías y Media Distancia que se extenderán durante todo el 2023. En el mes de septiembre, tras la entrada en vigor de los subsidios al transporte público, la actividad de la compañía se ha mantenido un 30% por encima del mismo periodo de 2019.

Un aumento de actividad que se ha debido, en gran medida, al elevado precio de los combustibles y a la mejora en la conexión de pequeñas localidades por el coche compartido. De hecho, BlaBlaCar en el último año ha conectado el 84% de las 8.131 localidades de nuestro país, un 9% más que en el año anterior. La distancia media recorrida este verano en esos 1.8 millones de desplazamientos ha sido de 263 km y el precio medio de publicación de los asientos vacíos ha sido de 13 euros.

“Este continuo aumento, a pesar de otras medidas y alternativas que existen actualmente, pone de manifiesto la importancia que tiene el uso del coche compartido en la conexión de pequeñas localidades que no forman parte de ejes principales, pero que también necesitan un modo de conexión directo, económico y sostenible.” ha señalado Florent Bannwarth, Director de Operaciones de BlaBlaCar para España y Portugal.

De esta forma, BlaBlaCar ha plantado cara a la gratuidad de algunos trenes, en parte propiciado por los problemas de aplicación que han tenido en su entrada en vigor. De hecho, Renfe ha tenido que modificar su sistema de reservas al detectar que desde la llegada a comienzos de mes de los abonos gratuitos para Media Distancia, había quien reservaba varias plazas para un mismo trayecto a diversas horas que luego no usaba, con lo que quedaban vacías pese a que el tren figuraba como lleno. Según ha explicado la propia compañía ferroviaria, esta práctica se ha detectado en Galicia fundamentalmente, donde llegó a afectar a entre el 15 y el 20% de la oferta de estos trenes regionales, en los que se pueden reservar plazas, a diferencia de los de Cercanías.

Al parecer había usuarios que reservaban plazas en todos los trenes disponibles para una misma ruta, tanto de ida como de vuelta e incluso durante toda una semana, para luego elegir en el último momento cuál de ellas iba a ocupar. Al no haber tenido que pagar por reservar sus billetes, los usuarios no tenían aliciente alguno para anular o modificar las reservas de los asientos que no fueran a utilizar y tampoco se les podía imponer penalización alguna, de forma que esas plazas no se llenaban, algo que algunos usuarios denunciaron a Renfe y a través de redes sociales.

Pese a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez, que continúa en modo campaña electoral, ha decidido mantener la gratuidad del transporte en trenes de Cercanías y Media Distancia para pasajeros recurrentes durante el año 2023, extendiendo así una medida que inicialmente iba a terminar el 31 de diciembre de este año. Una medida que el Ejecutivo adopto para hacer frente a la inflación desbocada motivada, entre otras cosas, por la subida de los precios de los carburantes.