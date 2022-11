Bill Gates tenía razón: la advertencia que nadie escuchó y que ya ha arruinado a medio planeta

Bill Gates una vez más tenía razón, lanzó hace unos meses una advertencia a lo que parecía una forma de hacerse rico rápidamente que ya ha arruinado a medio planeta. El universo de las criptomonedas está llegando casi a su final. Un sector que ha creado una gran burbuja como la que hace unos años se pudo ver con el sector inmobiliario. Millones de personas decidieron invertir al creer que su dinero aumentaría por momentos, aunque no ha sido así, han perdido sus ahorros y quizás algo más.

Bill Gates tells us what he really thinks of Bored Apes at #TCClimate: pic.twitter.com/vBc8BaaTup

— TechCrunch (@TechCrunch) June 14, 2022