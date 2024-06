Peio Belausteguigoitia, responsable de BBVA España, ha asegurado que el triunfo de la oferta pública de adquisición (OPA) sobre el Banco Sabadell no traería cambios para su participada en Reino Unido, Atom Bank, y se compatibilizaría su actividad con la filial del banco catalán, TSB. Así lo ha declarado este miércoles en el seminario que organiza esta semana la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y al que ha acudido OKDIARIO.

«Nosotros participamos en Atom Bank y es perfectamente compatible con TSB» en caso de que triunfe la operación, ha afirmado el directivo del BBVA. Por tanto, el banco bilbaíno continuaría con su actividad en el mercado británico y, a ella, se le sumaría una de las joyas de Banco Sabadell, TSB.

La OPA hostil de BBVA sobre Banco Sabadell incluiría la adquisición de la filial que tiene en Reino Unido de la entidad catalana, TSB Bank. Si los ingresos de esta sucursal se sumaran a los de Atom Bank, la empresa bibaína dispararía un 1.659,42% su facturación en libras esterlinas. Por ello, la operación supondría diversificar las inversiones y darle una mayor importancia a otra divisa.

Es más, TSB es una de las grandes apuestas de Sabadell. La entidad catalana ha asegurado que planea protegerse de los futuros recortes de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) a través de los ingresos que genere su filial británica.

Precisamente, este movimiento del Sabadell puede ser una de las principales razones de la opa de BBVA. La entidad que preside Carlos Torres puede ver en TSB una herramienta para protegerse, también, de las fluctuaciones provocadas por las decisiones de las autoridades monetarias.

BBVA en Reino Unido

Según las cuentas anuales de TSB, la filial de Sabadell ingresó en 2023 un total de 1.158,4 millones de libras, alrededor de 1.345,95 millones de euros al cambio. Sin embargo, Atom Bank tan sólo consiguió en ese periodo una facturación de 65,84 millones de libras, lo que supone unos 76,5 millones de euros.

Atom Bank opera como banco minorista en Gran Bretaña y sólo funciona por vías digitales. Esta entidad no posee sucursales, sino que se centra exclusivamente en el negocio a través de Internet, algo en lo que fue pionero dentro del mercado británico.

TSB, sin embargo, cuenta con más de 220 sucursales y completó el primer trimestre de 2024 con un beneficio neto individual de 38 millones de libras (44 millones de euros), aunque esta cifra fue un 30,7% menor en términos interanuales. Por su lado, la contribución positiva a las cuentas de Sabadell ascendió a 46 millones de euros, un 14,6% menos, pero continúa siendo un monto significativo.

A pesar del descenso del 14,6% en la contribución de TSB a Sabadell en tasa interanual, en tasa trimestral subió un 34,8%, puesto que en el cuarto trimestre se contabilizaron las provisiones necesarias para llevar a cabo una reestructuración de costes en la filial.

Cierre de oficinas

Esta reestructuración consistirá, entre otras cosas, en un despido de 250 trabajadores y el cierre de 36 oficinas en Reino Unido, algo que forma parte del plan de ajuste que la entidad financiera ya había anunciado en febrero, al publicar sus cuentas anuales.

Sin embargo, BBVA ha asegurado que la OPA no va a empeorar esa situación y que no va a implicar que se cierren sucursales. Preguntado por OKDIARIO, Belausteguigoitia asegura que la OPA no va a empeorar los servicios que prestan ambas entidades en el mundo rural. Es más, el responsable asegura que uno de los objetivos del banco es reforzarse en el sector de las pymes (pequeñas y medianas empresas) agrícolas.

«Las entidades financieras en España, a lo largo de 2021, hicimos una reestructuración fuerte, sobre todo de cierres de oficinas, y hoy ese no es uno de los puntos muchísimo menos graves de la potencial operación que tenemos», afirma el responsable del banco en España haciendo alusión a la OPA de BBVA.

Por tanto, BBVA defiende que, de producirse la OPA, no van a existir este tipo de cambios, ni cierre de sucursales, ni cambios en la actividad que mantienen ambas empresas en Reino Unido. Además, TSB se presenta como uno de los mejores tesoros de Banco Sabadell para la entidad bilbaína.