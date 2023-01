Bank of America alarga el estancamiento de España hasta 2024 con un crecimiento de sólo el 1,5%

España no entrará en recesión pero el estancamiento previsto para 2023 por la mayoría de los analistas se alargará en 2024. El economista jefe para Europa de Bank of America, Rubén Segura-Cayuela, prevé que en 2023 la economía sólo crezca un 1% y que la cifra sólo aumente hasta el 1,5% al año siguiente. Asimismo, muestra su preocupación por que no exista » un plan de consolidación fiscal creíble a largo plazo” y espera que el Gobierno presente ante Bruselas una “reforma ambiciosa y creíble” de las pensiones.

Las previsiones para la inflación española son algo más alentadoras: un 3% en 2023 pero un descenso hasta el 1,7% a finales del 2024. Espera que la excepción ibérica en el precio de la luz se mantenga hasta que se lleve a cabo una reforma estructural de todo el mercado energético, lo que apaciguará el aumento de los precios.

La economía española crecerá por encima de la media europea aupada por los fondos de recuperación de la Unión Europea. No obstante, el economista ha señalado que España no puede ser inmune a unos precios más elevados de lo normal. También ha remarcado que los agentes privados españoles han recibido menos ayudas que en el resto de Estados, lo que provoca una mayor inseguridad ante la subida de los tipos.

Respecto a la economía mundial, Bank of America cree que «el crecimiento global será muy débil, por debajo del 2,5%» en 2023 y 2024. El economista ha destacado que el shock geopolítico en el que se encuentra Europa «cambia a largo plazo la foto de manera permanente», dando paso a «un escenario muy incierto».

El banco norteamericano prevé que toda la economía europea supere la recesión, pero percibe ciertos riesgos ante un BCE que está subiendo los tipos y reduciendo su balance «demasiado rápido». Todo ello englobado dentro de un contexto en el que las necesidades de financiación de los Estados miembros va a ser cada vez más elevadas.

Bancos centrales

Segura-Cayuela ha destacado que existe otro problema: la combinación de subidas de tipos, reducción de balance y aumento de la deuda no será digerida fácilmente por el mercado. Su escenario base es que los acontecimientos se produzcan de manera ordenada, aunque “hay un riesgo importante de que colectivamente los bancos centrales se pasen de frenada”. Al mismo tiempo, el mercado tiende a poner en precio bajadas de tipos muy rápido cuando aún van a tardar en llegar, señalan desde la entidad bancaria.

En cuanto al empleo, Bank of America no anticipa en 2023 un impacto muy importante en la eurozona: «Esperamos una destrucción de empleo muy ligera y unas subidas de tasas de paro modestas, tanto en el promedio de la eurozona como en España», ha señalado Segura-Cayuela.

Respecto a la energía, la eurozona se ha beneficiado de un invierno con unas temperaturas excepcionalmente altas, lo que ha provocado una reducción “temporal” de los precios. No obstante, se avecinan “precios más elevados de manera persistente, hasta que no se haga de manera exitosa la transición energética”. Dado que la incertidumbre sobre el suministro sigue siendo elevada , “el crecimiento – económico de la eurozona- se mantendrá por debajo del potencial incluso para finales de 2024″.