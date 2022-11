El Banco de España advierte de que las empresas van a tener dificultades para hacer frente a sus pagos

«El incremento de los costes de la energía y de otros bienes necesarios para la producción generará una reducción de las rentas reales empresariales con la consiguiente disminución de su capacidad de pago, y esto tendrá un impacto cierto sobre las cuentas de resultados de las entidades bancarias». Esta es una de las principales conclusiones del informe de otoño de estabilidad financiera publicado por el Banco de España.

En el dictamen, la entidad emisora advierte también de que el decrecimiento de la actividad podría limitar el margen de las empresas para compensar los mayores costes mediante una facturación que va a ir declinando, a la par que los costes de financiación bancaria se han ido elevando gradualmente para las sociedades hasta agosto de 2022, observándose sólo un traslado parcial, e inferior a la experiencia histórica, del aumento de los tipos de interés de mercado.

Según la institución que preside Pablo Hernández de Cos, el coste de financiación empresarial en los mercados mayoristas ha aumentado ya de forma más marcada, en parte por el incremento de las primas de riesgo corporativas, todo lo que redundará en mayores dificultades para las compañías a las ya previstas: un escenario actual de desaceleración económica, elevada inflación y extraordinaria incertidumbre.

Todas estas circunstancias representan una amenaza para la salud de las cuentas bancarias y aconsejan «una política prudente de planificación de provisiones y de capital, que permita destinar el incremento de los beneficios que se están produciendo en el corto plazo -como consecuencia del aumento de los tipos de interés- a fortalecer la capacidad de resistencia del sector». A juicio del Banco de España, esto permitiría afrontar en mejores condiciones las posibles pérdidas que se producirán en el medio plazo derivadas de la evolución negativa del crecimiento económico.

El diagnóstico coincide plenamente con el que esbozó el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, el viernes pasado en el encuentro empresarial anual de S’Agaró. Allí sugirió que hay que estar prevenidos ante el espejismo de un aumento de los beneficios de las entidades crediticias a corto plazo, ya que la intensa desaceleración económica generará a buen seguro un aumento de la morosidad, tanto de las empresas -por el endurecimiento de las condiciones de financiación- como de las familias -acuciadas principalmente por el incremento que ya se está produciendo del coste de las hipotecas-. «Ello obligará a las entidades a aumentar sus provisiones; aunque la banca ha mejorado su rentabilidad afronta un contexto complicado», señaló De Guindos.

En este mismo contexto, el informe del Banco de España tiene la opinión de que «conforme se prolongue e intensifique el aumento de los tipos de interés, y sea necesaria la renovación de la deuda empresarial con plazos más cortos, habrá un mayor repunte de los riesgos de liquidez y de la presión financiera sobre las compañías», y esto acabará teniendo también repercusión sobre los bancos.

Por otro lado, en relación con el sector financiero no bancario, existe cierta preocupación a nivel global sobre determinados fondos de inversión abiertos que han acumulado exposiciones al riesgo en los últimos años y que cuentan con posiciones de liquidez muy ajustadas. En España, los fondos de inversión mantienen unas posiciones de liquidez más amplias. Sin embargo, tanto ellos como otros intermediarios financieros españoles y, en particular, el sector bancario, pueden verse afectados, en particular en el valor de sus tenencias de instrumentos financieros y en sus condiciones de financiación, por correcciones en los mercados financieros mundiales propiciadas por las potenciales tensiones que se pueden generar en estos segmentos de la intermediación financiera no bancaria donde se han acumulado mayores riesgos, señala el banco emisor.