El pasado enero, Banca March obtuvo la certificación Great Place to Work por segundo año consecutivo como reconocimiento a su gestión de personas, así como a la excelencia y alto rendimiento de sus profesionales. En abril, la entidad se incorporó por primera vez al ranking de Best Workplaces como una de las diez mejores empresas para trabajar en España y como el único banco español dentro de esta clasificación.

Con este nuevo reconocimiento, Banca March da un paso más y se convierte en el único banco español que se sitúa entre las mejores empresas de Europa para trabajar. Así lo afirma la consultora independiente Great Place to Work®, que elabora el ranking en colaboración con The Economist Group, posicionando a Banca March entre los 20 primeros puestos como el único banco español que figura en la clasificación de 2021.

La entidad, que cuenta con la mayor solvencia del sistema financiero español, obtiene así un nuevo respaldo a su modelo de negocio único basado en profesionales excelentes formados en la mejor escuela de gestores de la banca española para el asesoramiento patrimonial y en banca privada, el diseño de productos exclusivos como la Coinversión, el liderazgo en la calidad de servicio percibida por los clientes y el compromiso accionarial con la creación de valor a largo plazo. Además, el grupo apuesta por las inversiones sostenibles y es pionero en la incorporación de factores ASG en sus fondos de inversión, para ofrecer a sus clientes unas rentabilidades más responsables con el objetivo de crear un futuro mejor para las nuevas generaciones.

“El reconocimiento obtenido avala nuestro modelo de negocio, nuestra estrategia de desarrollo de talento y el conjunto de nuestra trayectoria, que nos ha permitido hacer de una empresa de capital 100% familiar una de las mejores empresas para trabajar, no sólo en España, sino también en Europa”, afirma Anselmo Martín-Peñasco, subdirector general de Banca March y responsable del área de Recursos Humanos.

“Hemos consolidado una cultura empresarial que ofrece una experiencia estimulante a nuestros profesionales, fortalece su compromiso con la empresa y los conecta con nuestros valores. Nuestro sistema de Gestión de Personas es coherente con la filosofía de empresa de Banca March: un modelo de negocio de largo plazo en el que todos los grupos de interés (empleados, clientes, accionistas y la sociedad en general) tienen que crecer. Las personas que trabajan en Banca March comparten los valores de la entidad y los llevan a la práctica. Como empresa fuertemente comprometida con el desarrollo de las personas, estamos especialmente orgullosos de nuestra apuesta por la formación continua, factor esencial que ha convertido a Banca March en la mejor escuela de formación de gestores financieros de la banca española, no solo para ahorradores sino también para el asesoramiento de la empresa familiar”, añade.

La irrupción de la COVID-19 ha hecho que este año resultara especialmente crucial para la gestión de personas, poniendo de relieve la importancia de cuidar del bienestar de los empleados. En este sentido, tal y como señala Great Place to Work®, el 85% de los empleados de Banca March afirma que la compañía cuida de su bienestar en el trabajo, factor que les permite una mejor conciliación familiar y una mayor flexibilidad laboral. Además, los profesionales de la entidad perciben una actuación de la empresa coherente con sus mensajes, algo que estimula el deseo de permanencia en la empresa a largo plazo.

En relación con la gestión de la pandemia, cuando la situación aún no era alarmante en España, Banca March creó un comité de crisis, con presencia del presidente, vicepresidenta y consejero delegado, además de las distintas áreas de gestión, que estableció los dos objetivos prioritarios que han servido de guía en todas las decisiones: preservar la salud de nuestros profesionales y de todo su entorno, así como mantener la continuidad de negocio. Se estableció, desde el inicio, un protocolo de actuación, que se ha ido adaptando a cada momento en función de la situación y también con la vuelta progresiva de los empleados a la oficina.

Como iniciativas destacadas, desde el inicio de la pandemia, el Servicio Médico ha estado a disposición de la plantilla las 24 horas. La entidad también ha contado con el asesoramiento de prestigiosos expertos internacionales del ámbito de la salud, que ha puesto al alcance, no sólo de sus profesionales, sino de los clientes. Asimismo, Banca March ha suscrito para todos los profesionales del Grupo un Seguro de Hospitalización y Post-hospitalización por COVID-19.

Cómo elabora Great Place to Work este ranking

Great Place to Work® ha publicado hoy los resultados de la 19ª edición de su Ranking Best Workplaces in Europe in 2021, durante un evento virtual. Para la elaboración del mismo, la consultora internacional ha analizado las políticas de recursos humanos de más de 3.000 compañías en 36 países, lo que supone una muestra de más de un millón de empleados.

Para la inclusión de empresas en este ranking europeo éstas deben haber obtenido una posición destacada en la clasificación nacional. Este reconocimiento se basa en un estudio confidencial que analiza la experiencia de los empleados en ámbitos como la confianza, la innovación, los valores de la compañía y el liderazgo de la misma. Además, las empresas son evaluadas en cuanto a su capacidad para crear experiencias inclusivas para todos sus empleados. Por otro lado, el ranking distingue cuatro categorías según el tamaño de cada empresa: pequeña (entre 10 y 49 empleados), mediana (entre 50 y 499 empleados), gran empresa (más de 500 empleados), en la que se encuentra Banca March, o multinacional.

Según Michael C. Bush, CEO de Great Place to Work “El ranking Best Workplaces in Europe™ ha sentado las bases para establecer nuevos estándares del cuidado de empleados en diversas industrias”, y argumenta que “las compañías incluidas en el ranking son lideradas por directivos comprometidos con el apoyo de las necesidades de sus empleados mediante la creación de dinámicas de trabajo flexible, donde todos sus empleados pueden progresar independientemente de su rol en el negocio”.

Great Place to Work lleva más de 30 años trabajando con empresas de todo el mundo para identificar, crear y mantener una cultura de alta confianza y alto rendimiento. Esta consultora independiente, una de las más prestigiosas en el ámbito nacional e internacional en lo referente a gestión de recursos humanos, exige a las empresas cumplir con los estándares internacionales de excelencia más elevados en el desarrollo e implementación de la estrategia de personas.

Acciones impulsadas desde el área de Recursos Humanos

Banca March sitúa en el centro de su estrategia a las personas y fomenta el desarrollo personal y profesional de todos sus profesionales. Fruto de esta estrategia, en los dos últimos ejercicios, entre las iniciativas desarrolladas, cabe destacar las siguientes:

1) Formación

El 100% de los profesionales de Banca March ha recibido formación en los últimos cinco años, con una inversión por profesional superior a la media del sector financiero. Se apuesta por la excelencia y la diferenciación, con un plan formativo anual adaptado a las necesidades de los equipos y al contexto de cada momento. Asimismo, se fomenta la motivación y la innovación entre todos los profesionales. A lo largo del último año se ha ampliado la oferta con programas sobre sostenibilidad y ayudas para la realización de proyectos docentes y de investigación académica. En colaboración con la Universidad de Oviedo, se ha puesto en marcha el Doctorado Banca March, gracias al cual, cada año, profesionales de la entidad cursarán el doctorado en Economía y Empresa.

2) Beneficios sociales

El modelo retributivo de Banca March ofrece una remuneración competitiva que vincula rendimiento, conducta, logros y compensación. Todo ello, asegurando la equidad interna. La retribución se complementa con diversos beneficios sociales, entre los que caben destacar condiciones ventajosas en préstamos, anticipos y créditos al consumo; ayudas para la formación de los profesionales; premios y ayudas al estudio tanto para los profesionales como para sus familiares; seguro médico colectivo y servicio médico corporativo; ventajas en la compra o en la intermediación de activos adjudicados; fondo de pensiones; seguro de vida y accidentes y ayuda alimentaria, entre otras ventajas.

3) Desarrollo profesional

En Banca March se promueve el crecimiento interno y la promoción de las personas. La experiencia profesional en Banca March es el resultado de un proceso de aprendizaje fundamentado en la meritocracia, el trabajo en equipo y la capacidad creativa. Todos los profesionales de Banca March pueden participar en los sistemas de rotación interna, que se basan en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, igualdad de trato y respeto hacia las personas y sus capacidades. Estos mismos principios también son determinantes en la selección de nuevo talento.

4) Cultura de alto rendimiento

Banca March promueve una cultura de valores y de alto rendimiento, apostando por la cercanía de los directivos, la transparencia en la comunicación, la confianza y el trato cercano de una empresa familiar con más de 90 años de historia.

5) Plan de Igualdad y Medidas de Conciliación

Banca March asume el compromiso de proporcionar un entorno de trabajo no discriminatorio, donde se trate con justicia y respeto a todos los profesionales; se promueva su desarrollo y se recompense en función del desempeño, evitando cualquier tipo de discriminación. Todas las medidas se recogen en el Plan de Igualdad de la entidad. Además, Banca March apuesta por la conciliación de la vida personal y profesional de los empleados y ofrece medidas de flexibilidad y permisos que aportan valor a los empleados con situaciones especiales.

6) Compromiso con la sociedad

Banca March considera clave la correcta integración de criterios éticos, sociales y ambientales en el desarrollo de su actividad financiera. Uno de sus objetivos prioritarios es impulsar un negocio más rentable y sostenible, respetuoso con las personas y el entorno. Asimismo, promueve el voluntariado corporativo entre los profesionales, fomentando la participación en acciones solidarias y la aportación de sus propias ideas de acción social relacionadas con el apoyo a los más desfavorecidos, la integración de las personas con capacidades diferentes, el cuidado del medio ambiente o la educación financiera.

7) Gestión de la COVID-19

Desde el inicio de la crisis de la COVID-19, en Banca March se establecieron dos objetivos prioritarios que marcaron la pauta de gestión: preservar la salud de los profesionales y la de todo su entorno, así como mantener la continuidad de negocio. Además, se ha apostado por mantener la estabilidad laboral para todos los profesionales, proporcionar nuevas medidas de conciliación que pudieran dar respuesta a las nuevas necesidades y mantener y fomentar la faceta más solidaria ayudando a los más afectados por la pandemia.