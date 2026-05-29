La ayuda que miles de padres y madres trabajadores desconocen: hasta 350 euros al mes por cuidar a sus hijos y ya está disponible

Conciliar trabajo y familia sigue siendo, para muchas casas algo realmente complicado o casi una misión imposible. Entre los horarios laborales, el coste de las guarderías y lo difícil que resulta organizar el día a día, hay padres que acaban haciendo malabares para llegar a todo. Y en muchos casos, no queda otra que tomar decisiones que no son fáciles, como reducir jornada o parar de trabajar durante una temporada para poder cuidar a los hijos. Y en medio de este escenario surge una ayuda para los padres y madres que seguro muchos no querrán desaprovechar.

Muchas veces no se habla de ellas, pero lo cierto es que existen ayudas de todo tipo e incluso por comunidades. Y esto es precisamente lo que encontramos con esta ayuda para padres de la que ahora os hablamos, por la que os pueden dar 350 euros, aunque para ello, se deben cumplir una serie de requisitos entre los que está el pertenecer o residir en La Rioja. Una prestación pensada para quienes necesitan hacer precisamente un paréntesis en su trabajo para cuidar a sus hijos y además, no se queda tan solo en la cifra mencionada sino que en determinados casos puede llegar a más.

Una ayuda para padres de hasta 350 euros al mes por cuidar a los hijos

Esta ayuda está pensada para quienes, en algún momento, se ven obligados a parar y centrarse en el cuidado de sus hijos. Hablamos de trabajadores, tanto asalariados como autónomos, que deciden coger una excedencia y dejar en pausa su actividad durante un tiempo. La idea para darla es sencilla, ya que si dejas de trabajar, aunque sea de forma temporal, esa bajada de ingresos se nota. Y aquí es donde entra esta prestación, que intenta aliviar un poco ese golpe mes a mes.

La cuantía ronda los 350 euros mensuales en condiciones normales, pero en algunos casos puede ser algo más alta. Si se cumplen ciertos requisitos relacionados con la situación económica o familiar, el importe sube un 25%, lo que hace que la ayuda supere los 500 euros. No soluciona todo, pero sí puede marcar la diferencia en muchos hogares.

Requisitos: excedencia y vinculación con La Rioja

Para poder acceder a esta ayuda, el requisito clave es haber solicitado una excedencia vinculada al cuidado de hijos. No vale con una reducción de jornada ni con otras fórmulas, sino que tiene que tratarse de una interrupción formal de la actividad laboral.

Además, en algunos casos se exige residir en La Rioja o trasladarse a municipios rurales de la comunidad. Este punto no es casual. La medida también tiene un objetivo añadido: incentivar la vida en zonas con menos población y ayudar a combatir la despoblación. Por tanto, no sólo se trata de una ayuda a la conciliación, sino también de una herramienta con impacto territorial.

Más ayudas: guardería, deducciones y apoyo a familias

Esta ayuda no viene sola ya que en La Rioja hay más apoyos que, poco a poco, se han ido sumando y que al final pueden notarse bastante si los juntas. Por ejemplo, está la deducción por gastos de guardería, que puede llegar a unos 600 euros al año para niños pequeños. Teniendo en cuenta lo que cuesta una escuela infantil, no es un detalle menor.

También hay ventajas si vives en pueblos más pequeños. En esos casos, se pueden aplicar deducciones mensuales por cada hijo menor de tres años, que ayudan a aliviar un poco los gastos del día a día. A esto se añaden las ayudas por nacimiento o adopción, que varían según el número de hijos, y que suponen un empujón extra en un momento en el que los gastos suelen dispararse.

Y luego están las ayudas estatales, que se pueden sumar sin problema. Entre la deducción por maternidad y el extra por guardería, el ahorro puede ser bastante más alto de lo que muchos imaginan.

Cómo solicitar la ayuda paso a paso

La solicitud de esta ayuda se realiza de forma telemática, a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja. Para tramitarla es necesario identificarse con certificado digital, DNI electrónico o alguno de los sistemas habilitados. No es un trámite que se pueda hacer sin identificación oficial.

Entre la documentación que se pide están:

Acreditación de la excedencia

de la Libro de familia

Certificados laborales

Documentación de empadronamiento

Una vez presentada la solicitud, la administración tiene un plazo máximo de seis meses para resolverla. Es decir, no es inmediato, pero sí sigue un procedimiento claro.

Lo curioso es que, pese a su cuantía, esta ayuda para los padres siendo bastante desconocida. Muchas familias no llegan a informarse de estas prestaciones o lo hacen cuando ya han tomado decisiones laborales que podrían haber sido diferentes con este apoyo. En un momento en el que conciliar sigue siendo complicado, este tipo de medidas pueden aliviar parte de la presión, aunque no solucionen el problema de fondo. Por eso, conocer qué opciones existen puede marcar la diferencia. A veces no se trata de grandes cambios, sino de pequeños apoyos que permiten tomar decisiones con algo más de margen.