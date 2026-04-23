Atresmedia ha registrado en el primer trimestre del año unos ingresos de 237,3 millones de euros, mientras que el ebitda ha sido de 38 millones y el beneficio neto, 23,8 millones. Atresmedia -Antena 3, La Sexta, Onda Cero…- mantiene el liderazgo de audiencias en televisión y seguirá centrado en la diversificación de sus negocios para paliar el impacto de la moderación generalizada de los ingresos por publicidad.

El beneficio neto cae un 16% y el ebitda, un 11%. La posición financiera neta de Atresmedia es positiva por 97,1 millones de euros, mejorando en 39 millones respecto de diciembre de 2025.

El negocio audiovisual del grupo ha alcanzado en los tres primeros meses del año los 220 millones de euros, un 2,8% menos que en el primer trimestre de 2025. Estos ingresos incluyen todos los ingresos publicitarios por comercialización de espacios en los soportes en los que interviene el Grupo (TV lineal, TV conectada, atresplayer, canales digitales, influencers marketing, webs propias y soportes editoriales de terceros). Los ingresos por publicidad han superado los 180 millones, cediendo un 2,9% respecto al periodo enero-marzo del año pasado.

A ello ha contribuido que Atresmedia mantenga en estos tres primeros meses del año el liderazgo en audiencias. «Atresmedia inicia 2026 reafirmando un liderazgo sólido y sostenido en el sector audiovisual español. Con un 25,6% en total día y un 25,7% en prime time, el grupo mantiene su ventaja competitiva frente a Mediaset en ambas franjas, a pesar de contar con un canal menos», ha señalado el grupo en un comunicado este jueves.

En cuanto al negocio de la radio, la división alcanza en el primer trimestre de 2026 unos ingresos netos de 19,8 millones de euros, frente a los 19,5 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un crecimiento del 1,1%.

Para el conjunto del año, Atresmedia mantiene que los ingresos publicitarios del conjunto del sector crecerán un 2%. En cuanto a su posición financiera, el grupo resalta en una nota que «mantenemos la previsión comunicada con los resultados de 2025, esto es, una deuda neta en torno a los 25 millones de euros. Esta cifra incorpora tanto el impacto de la adquisición de Clear Channel como el cobro pendiente de la AEAT, y se sitúa en niveles plenamente compatibles con una estructura financiera sólida y flexible».