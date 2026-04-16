‘Perdiendo el juicio’ confirma su éxito en Antena 3 y firma por una segunda temporada

Hoy jueves 16 de marzo se emite el último capítulo de la primera temporada de Perdiendo el juicio, el drama judicial con toques de thriller y comedia que ha supuesto todo un éxito en el abierto de Antena 3 tras haber triunfado en Atresplayer (plataforma digital de Atresmedia). Pero los fans de la serie están de enhorabuena, puesto que la cadena ha confirmado que la segunda temporada ya está en proceso de desarrollo.

Todo un éxito

Tras su gran éxito en Atresplayer, Perdiendo el juicio ha logrado cautivar también a los espectadores de Antena 3. Con un 10,2% y más de 1,8 millones de espectadores únicos, sus buenos datos se extienden también al diferido, donde logra sumar 200.000 espectadores por capítulo a lo largo de toda la emisión lineal.

Una historia divertida y emocional

Protagonizada por Elena Rivera, Perdiendo el juicio ha conquistado al público con su combinación de drama jurídico y relato personal. La serie narra la historia de Amanda, una prestigiosa abogada cuya vida da un giro radical tras sufrir un grave estallido de su TOC durante un importante juicio, provocando la caída de su carrera y obligándola a enfrentarse a nuevos retos personales y profesionales.

Además de Elena Rivera, el elenco principal de la primera temporada ha contado con Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira y Dafne Fernández. El reparto se completa con nombres como María Pujalte, María León, Eloy Azorín, Luis Bermejo, Federico Aguado, Antonio Garrido o Clara Garrido, entre otros.

Segunda temporada de ‘Perdiendo el juicio’

Atresmedia ha confirmado, pues, que las aventuras de Amanda seguirán y habrá así una segunda temporada que contará con nuevas tramas, conflictos y giros que ampliarán el universo de la serie.

Montse García (Atresmedia) y Luis Santamaría (Boomerang TV) son los productores ejecutivos de la ficción, mientras que María Togores, Pablo Guerrero son los directores de la serie junto a Humberto Miró y Jaime Olías, que dirigen un capítulo cada uno. Susana López Rubio, Javier Holgado y Jaime Olías son los creadores y guionistas de Perdiendo el juicio.

Tras el éxito de ‘Alba’

Antena 3 vuelve a reunir en ‘Perdiendo el juicio’ a buena parte del equipo responsable de ‘Alba’, uno de los mayores éxitos de ficción españoles de los últimos años tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Elena Rivera, ganadora del Premio Ondas por su trabajo en Alba, vuelve a ponerse al frente de esta nueva serie producida por Atresmedia en colaboración con Boomerang TV y con Luis Santamaría como productor ejecutivo.