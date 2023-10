Antes de firmar una hipoteca los expertos recomiendan hacer lo que ya es habitual en EEUU

España está cambiando y ya mira a EEUU haciendo esto antes de firmar una hipoteca algo que no había pasado hasta la fecha. Comprar una casa en España no es barato, además de los impuestos y gastos hipotecarios, la casa o el piso nos puede salir especialmente caro si no hacemos estos. Literalmente podemos perderlo todo o pagar más del doble si no ponemos en práctica esta costumbre de lo más americana que tiene su razón de ser y que está salvando a muchos españoles de cometer el error de su vida.

Los expertos recomiendan lo que ya es habitual en EEUU antes de firmar una hipoteca

Firmar una hipoteca supone tener que devolver miles de euros durante décadas al banco, algo que no podemos tomarnos a la ligera. Antes de hacer esta firma hay una costumbre que hemos recuperado y seguramente hemos visto en casi todos los programas de reformas de Estados Unidos.

Hacer una inspección de la vivienda que acabamos de comprar ya no es algo raro, sino todo lo contrario, se hace cada vez más. Los españoles teníamos una fe ciega en los promotores o en el de la inmobiliaria, pero ahora todo está cambiando. Están vendiendo casas muy viejas o que han estado desocupadas durante mucho tiempo con los correspondientes problemas estructurales que puede conllevar.

Para evitar cualquier problema se necesita disponer de una buena inspección antes de firmar nada. Nos aseguramos de que la casa no tiene ningún problema, en caso de tenerlo, tendremos que informar al vendedor y renegociar el precio. Que sea él el que acabe pagando el precio de la correspondiente reparación en caso de que pueda hacerse.

De esta manera nos evitaremos un susto o una reparación nada más empezar a vivir que puede ser enorme. Los principales problemas que puede encontrarse un comprar son las humedades, la falta de aislamiento o incluso daños estructurales que pueden acabar siendo los que marquen un desembolso importante.

Para evitar este gasto de más, es importante hacer eso que los americanos hacen en las series de televisión. Las casas de ese país suelen tener una edad o directamente no se fían de los constructores que van a ganar dinero con esa compra. Por lo que ese gesto les ahorra mucho dinero a ellos y ahora también aquí a la hora de firmar la hipoteca