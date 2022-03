El director general de Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José López-Tafall, ha cargado contra el libro blanco de los expertos de María Jesús Montero y ha criticado que sólo se utilice la subida de impuestos como vía para descarbonizar la automoción, en vez de apostar por una bajada de la fiscalidad para los vehículos de cero emisiones. Una intención que ha calificado de mala noticia para el sector.

Así lo ha señalado este miércoles el director general de la patronal de los fabricantes de coches en la celebración del Foro Anfac al que también ha asistido el secretario de Industria, Raül Blanco; el presidente de Anfac, Wayne Griffths; el vicepresidente de Mapfre, José Manuel Inchausti; y la ministra de Industria, Reyes Maroto.

López-Tafall ha señalado que «en España no contamos con una fiscalidad que de un modo positivo impulse el cambio del modelo y el nuevo informe del comité de expertos -publicado hace tan sólo unas semanas- es una mala noticia para el sector de la automoción porque se suben los impuestos en la combustión y no hay ningún beneficio para la compra de eléctricos». «Esta no puede ser la solución final», avisa

«La vía de subir impuestos al sector de la automoción no puede ser la única vía al proceso de descarbonización y hay que dar facilidades a los consumidores. Debemos incrementar el ritmo de velocidad para alcanzar las metas y una fiscalidad positiva para acelerar la transición hacia la electrificación es una importante palanca», añade.