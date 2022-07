El alza de precios y la caída del consumo reducirán en un 52% el margen de beneficio de los comercios

En un contexto de problemas en las cadenas de suministro, aumento de los costes laborales, aumento de las facturas de servicios públicos e incremento de los gastos de envío debido al precio de los combustibles, la tendencia a largo plazo muestra un descenso constante de los márgenes de beneficio. Según el nuevo informe de la empresa de servicios profesionales Alvarez & Marsal (A&M), esta situación podría reducir en un 52% del margen de beneficio de los pequeños comercios.

El informe anticipa una reducción de los márgenes de beneficio del pequeño comercio hasta el 5,1% durante el 2022. Excluyendo el impacto inicial de la pandemia, esto supondría el nivel más bajo en el margen de beneficio del sector de los últimos diez años.

“A medida que aumentan los costes y se intensifica la competencia, las empresas orientadas al consumidor tienen que transformarse para evitar una crisis de beneficios. Será fundamental invertir en digitalización para impulsar la eficiencia y la agilidad de los procesos. En estos contextos de incertidumbre, las cadenas de suministro también deben adaptarse para ser más flexibles, diversificando y simplificando su operativa. Sin estos cambios, los márgenes y la rentabilidad seguirán sufriendo un duro golpe” afirma Erin Brookes, Managing Director and Head of Retail and Consumer de A&M en Europa.

A lo largo de los últimos meses estamos siendo testigos de un escenario inflacionista que, para la mayoría de los expertos en macroeconomía, se mantendrá prácticamente durante todo 2022. Y este es un grave problema para 3 de cada 4 empresas consultadas por Adecco e Infoempleo. Así, un 74,5% teme que el incremento de los costes pueda llegar a suponer un grave peligro para la continuidad de su actividad y de la propia compañía.

Para el 31,54% la nueva reforma laboral que entró en vigor el 1 de abril de 2022 también puede suponer un freno a su crecimiento según se vaya aplicando. Que el consumo no se reactive del todo por nuevos brotes o sucesivas olas de coronavirus (29,53%), y más con la situación de inflación actual, es el siguiente problema al que las empresas consultadas miran con más temor.

Crisis en el consumo

Con una inflación que ha alcanzado el nivel más alto de los últimos 40 años, España destaca –entre los países analizados– como la economía que se enfrenta actualmente a las mayores dificultades económicas y como el país con mayor proporción, cerca del 40% de consumidores preocupados por el precio. De esta manera, el informe desvela que casi un tercio de los españoles sacrificaría la calidad de los artículos en favor de precios más bajos.

Por otro lado, la pandemia ha influido en la forma en la que los consumidores tienen en cuenta la sostenibilidad en sus compras, especialmente presente entre los consumidores más jóvenes. Más del 35% de los consumidores españoles está dispuesto a pagar un poco y un 6% bastante más por adquirir productos sostenibles.

Nuestro país se sitúa por debajo de la media del resto de mercados analizados, con Suiza a la cabeza (62,7%). Las cuestiones que más preocupan a los consumidores en materia de sostenibilidad son, las condiciones salariales de los trabajadores por parte de la empresa, la sostenibilidad de los materiales de producción y los compromisos de reducción de la huella de carbono.