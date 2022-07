Si tienes previsto viajar en breve con motivo de las vacaciones de verano, nada como meter en la maleta el producto de Aldi que está arrasando actualmente. Un producto que también vas a usar a diario cuando estés de vuelta en casa o que de hecho puedes utilizar ya en el caso de que este verano te toque trabajar y no tengas oportunidad de irte de viaje. Toma nota porque Aldi trae la solución perfecta para quienes no saben planchar con este nuevo producto que además pertenece a una prestigiosa marca y que estamos seguros que no sólo necesitas sino que también vas a querer que sea tuyo de inmediato.

El electrodoméstico de Aldi que necesitas

La solución de Aldi para quienes no saben planchar no es otra que la Plancha vertical STH 3000 que pertenece a la firma Phillips y que podéis encontrar ahora en estos supermercados a un precio de oferta por poco más de 30 euros.

Gracias a su tamaño reducido, es la plancha perfecta para como decimos, la metas en tu maleta este verano cuando te vayas de vacaciones. De este modo te asegurarás tener las camisas planchadas, así como cualquier prenda que veas que se ha arrugado al estar doblada dentro de tu equipaje.

Con una potencia de 1.000 W, es un plancha ligera de modo que no te va a pesar para nada cuando la uses, y además es plegable así que tampoco te ocupará espacio dentro de la maleta.

Planchar la ropa con esta novedad de Phillips es algo de lo más sencillo. De hecho lo único que tienes que hacer es llenar su depósito de agua, que verás que se encuentra en la parte trasera de la plancha y que tiene capacidad para 100 ml. La enchufas, la enciendes y esperas 30 segundos, verás como en apenas ese tiempo comienza a salir vapor (tienes que apretar del botón correspondiente) y de este modo, puedes pasarla por delante de la prenda para ver cómo las arrugas van desapareciendo.

Ya ves que Aldi tiene el artículo más novedoso de todos y aunque no lo parezca uno de los que más vas a usar este verano. Ya no tienes porque llevar las camisetas, las camisas o los vestidos arrugados y tampoco usar planchas con infinidad de funciones que muchas veces ni tan siquiera llegamos a utilizar. Esta es la plancha más sencilla de usar del mercado, y también una de las más económicas: su precio es de 32,99 euros de modo que ¿a qué esperas para hacerte con la tuya?.