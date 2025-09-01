Air Europa vuelve con las ofertas Time to Fly para volar desde 21€ por trayecto

La campaña estará activa hasta el próximo día 14, con los mejores precios para conectar con destinos en Península, archipiélagos, Europa y América hasta el inicio del próximo verano.

Air Europa lanza hoy una nueva edición de su campaña Time to Fly en la que se combinan variedad en la oferta y capacidad de elección para todos los usuarios. Desde este día 1 y hasta el próximo 14 de septiembre, la compañía acerca la posibilidad de volar a partir de 21€ por trayecto, además de sumar todo un amplio abanico de opciones desde la Península y los archipiélagos hasta diferentes conexiones con el continente y América.

La nueva oferta es válida en trayectos de corto radio para volar hasta el próximo 29 de mayo, y hasta el 12 de junio para conexiones de larga distancia. En el caso de las salidas desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, Time to Fly permite viajar a diferentes destinos de la Península desde 21€ por trayecto, y a otros destinos en Europa desde 25€ por trayecto. Asimismo, es posible reservar vuelos a Estados Unidos desde solo 187€, y a ciudades en las regiones del Caribe, Centroamérica y Sudamérica desde 269€ por trayecto. Los residentes en Baleares y Canarias, además, podrán beneficiarse de tarifas especiales en sus desplazamientos con la Península.

Los precios de esta edición de Time to Fly son válidos por trayecto adquiriendo siempre vuelos de ida y vuelta. Toda la operativa se desarrolla con dos de las flotas más modernas y eficientes del sector: los aviones Boeing 787 Dreamliner para larga distancia y los Boeing 737 para corto y medio radio.

Para conocer la totalidad de las condiciones que rigen esta nueva campaña, puede consultarse la página web de la aerolínea.

