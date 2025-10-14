Air Europa Suma amplía las posibilidades de sus pasajeros frecuentes con las cuentas familiares

Los más de tres millones de usuarios registrados en Air Europa Suma, el programa para pasajeros frecuentes de la aerolínea, disponen ya de una nueva funcionalidad para facilitarles la gestión de sus Millas. La compañía ha puesto en marcha las cuentas familiares, una innovadora opción bajo la que es posible reunir a varios miembros para que disfruten conjuntamente del saldo logrado por cada uno en sus diferentes viajes y, de esta manera, alcancen antes sus objetivos de canje.

El funcionamiento es muy sencillo. Para crear una cuenta familiar solo es necesario que el cliente acceda a su perfil en Air Europa Suma, y clique en “Mi cuenta familiar”. Una vez dentro, solo debe invitar a los diferentes familiares de su elección para que se unan al grupo, hasta un máximo de siete personas entre adultos y menores (máximo 5 adultos) En caso de que alguna no forme aún parte del programa, bastará con que se registre para comenzar a disfrutar de este servicio.

Las cuentas familiares suponen una forma sencilla, ágil y eficaz de hacer uso de las Millas aéreas. Para simplificar su funcionamiento, solo uno de sus miembros, mayor de edad, será el administrador. Tendrá la capacidad de dar de alta o baja al resto de familiares y determinará cómo se pueden emplear las Millas, que se restarán del balance total del grupo cuando se rediman. En todo momento, cada persona seguirá acumulando Millas de forma individual, pero al tener la posibilidad de usar las de toda la cuenta, podrá canjearlas más rápidamente. La validez de las Millas no cambia bajo este formato, y sigue siendo de 24 meses para las Millas Suma y de 12 meses para las Millas Nivel.

“Con las cuentas familiares damos otro paso más en nuestro propósito de que sea el cliente quien decida cómo quiere que sea su experiencia con Air Europa. Nuestro programa de fidelización es un reconocimiento a los pasajeros que nos dan su confianza y eligen viajar con nosotros; con este nuevo formato, les acercamos, más si cabe, los múltiples beneficios de Suma, permitiéndoles que puedan compartirlos con sus personas más cercanas”, declara Cristina Sarabia, Loyalty Manager de Air Europa.