Air Europa inaugura su ruta a Ginebra y fortalece su red en Suiza

Air Europa ha inaugurado hoy su nueva ruta a la ciudad suiza de Ginebra. Con dos frecuencias diarias en ambos sentidos y una oferta anual superior a las 246.000 plazas, la inclusión de este destino dentro de su red continental consolida el plan de expansión internacional de la aerolínea, que sumará Johannesburgo a su oferta desde el próximo 24 de junio.

Ginebra supone una importante ampliación de la operativa en el país helvético, a donde la compañía ya vuela a Zurich dos veces al día. De hecho, mañana día 20 se cumplen diez años desde el inicio de la operativa de Air Europa con Zurich, un hito que evidencia el compromiso de la aerolínea con el mercado suizo y su consolidación en la región.

Los vuelos de Air Europa desde el hub estratégico de Madrid-Barajas a Ginebra partirán a las 7:55 y a las 16:40, mientras que desde la ciudad suiza lo harán, hacia la capital española, a las 10:50 y a las 19:35. A partir de octubre y durante todo el invierno, los horarios se adaptarán para ofrecer mejores oportunidades a los pasajeros. Así, los vuelos desde Madrid despegarán a las 6:50 y a las 14:40, y en sentido contrario lo harán a las 9:50 y a las 17:55.

La ruta contará con la flota Boeing 737 de Air Europa, que ya integra los primeros modelos MAX recibidos desde el pasado año, y que garantizan el máximo confort y eficiencia gracias a sus características técnicas e innovador diseño.

Asimismo, los pasajeros se beneficiarán de las novedades que implica la reciente puesta en marcha del ambicioso plan Air Europa ON, una iniciativa que impulsa importantes avances para seguir elevando la excelencia y calidad del servicio, tanto en tierra como a bordo. El proyecto está permitiendo incrementar desde la comodidad en la cabina a la variedad de servicios, con conectividad avanzada y nuevos sets de amenities, así como una renovación de la experiencia gastronómica, entre otras múltiples medidas destinadas a incrementar la atención y la puntualidad, elementos que ya son parte de la identidad de la marca.

Los usuarios de la clase Business en esta ruta disfrutarán, asimismo, de una de las novedades más importantes del año, como son los exclusivos menús diseñados por el chef Mario Sandoval para todas las rutas de medio radio de la compañía.