Air Europa cierra 2025 con una cifra de negocio de más de 3.100 millones de euros y consolida su proyecto de futuro de eficiencia y excelencia operativa

Air Europa confirmó en 2025 las previsiones que apuntaban a un nuevo año histórico para la compañía a todos los niveles. Los datos auditados de Air Europa Holding y filiales muestran una cifra de negocio de 3.146 millones de euros -un 7,3% más que lo alcanzado en 2024- y un EBITDA de más de 235 millones de euros. A lo largo del pasado ejercicio, la compañía volvió a mejorar sus resultados, tanto a nivel financiero como operativo, completando antes de plazo la amortización de todos sus préstamos pendientes y acelerando su proceso de expansión con el incremento de su flota, el aumento de frecuencias en algunas de sus principales rutas y la apertura de nuevos destinos. Una vez recuperada la actividad y el crecimiento a todos los niveles, la compañía ha presentado su Plan +Air 28, integrado por una serie de proyectos de gran calado que permitirán elevar la eficiencia global del negocio, alcanzar la excelencia operativa y consolidar la rentabilidad de forma recurrente.

Las perspectivas para 2026 permiten mantener el optimismo en torno a la actividad y, especialmente, la tendencia expansiva a lo largo de este ejercicio. Solo en el primer tercio del año, los ingresos de explotación alcanzaron los 887 millones de euros, superando en un 9,2% lo logrado en los primeros cuatro meses del ejercicio precedente. A pesar de la inestabilidad global en torno al mercado de los carburantes, las previsiones apuntan a otro año positivo sostenido en el mantenimiento de la demanda y, sobre todo, en el acierto en la estrategia de gestión, que ha permitido a la compañía adaptarse de forma ágil y eficiente a los cambios en el sector.

“Los resultados logrados en 2025 y el sólido arranque registrado demuestran que no hay casualidad alguna en los éxitos de estos últimos años, sino un trabajo metódico de todas las personas que forman parte de Air Europa para llevar a sus máximas cotas un proyecto que cumple ahora 40 años de servicio”, afirma Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa. La continua ampliación y renovación de nuestra flota, junto a las mejoras estructurales y de eficiencia operativa, son los pilares sobre los que seguiremos creciendo y demostrando el papel estratégico que desempeñamos, especialmente en Europa y Latinoamérica”, añade.

Negocio en expansión

El comportamiento de la demanda durante 2025 y la llegada de nuevas aeronaves tanto a la flota de largo radio como a la de corto y medio radio, a la que siguen incorporando unidades del Boeing 737 MAX, permitieron el pasado año ampliar la oferta, consolidar la actividad y seguir acelerando la apertura de nuevas rutas. De esta forma, el EBITDA se situó por encima de los 235 millones de euros, superando en más de un 14% la cifra del año anterior. A su vez, el beneficio antes de impuestos llegó más allá de los 154 millones de euros, lo que supone un incremento del 33% frente a 2024.

Concepto 2025 2024 % de variación 2025 vs 2024 % de variación 2025 vs 2019 Cifra de negocio* (en miles de €) 3.146.564 2.931.712 7,3% 34,6% EBITDA (en miles de €) 235.888 205.955 14,5% 117,9% Beneficio neto antes de impuestos (en miles de €) 154.595 116.221 33% 318,3%

*Se incluye el importe correspondiente a las tasas aeroportuarias

El acuerdo alcanzado a finales del pasado año con Airbus para la incorporación de hasta 40 unidades del modelo A350-900 y el cumplimiento del calendario de llegada de nuevas aeronaves del Boeing 737 MAX están contribuyendo, a su vez, a garantizar el crecimiento a largo plazo.

“Los resultados de 2025 son, una vez más, fruto del trabajo conjunto de todos los profesionales de esta compañía. Este esfuerzo no se detiene y es la clave para seguir adelante con nuestra expansión internacional, como refleja la apertura de nuevas rutas, tanto nacionales como internacionales”, destaca Richard Clark, CEO de Air Europa.

Incremento de la oferta

En lo que se refiere a la propuesta comercial, en 2025 volvió a aumentar no solo la oferta de plazas, sino también el volumen de pasajeros transportados y el porcentaje de ocupación. A lo largo del pasado año, la aerolínea puso a la venta más de 14,7 millones de asientos y transportó a más de 12,5 millones de pasajeros, un 2,6% más frente a 2024.

Cabe destacar, asimismo, la consolidación de la eficiencia operativa. Además de optimizar todos los vuelos con una ocupación media del 84,8%, superior a la alcanzada en los doce meses previos, las cifras muestran excelentes resultados en dos de los parámetros más significativos para una aerolínea. Air Europa mejoró en un 3,5% el volumen de asientos por kilómetro ofertados (AKO) y en un 4,8% la cifra de pasajeros por kilómetro transportados (PKT). El primero de estos datos pone de manifiesto la capacidad total ofertada, mientras que el segundo mide el verdadero impacto de la demanda, todo ello clave para mostrar la eficiencia global.

Concepto 2025 2024 % variación Oferta de plazas 14.778.038 14.566.150 1,5% Pasajeros 12.530.134 12.211.878 2,6% % de ocupación 84,8% 83,8% 1,1%

Por otra parte, la plantilla experimentó un nuevo incremento hasta situarse en más de 4.500 empleados, lo que supone un 3,5% más frente a 2024. De esta forma, se confirma tanto la consolidación del negocio como la ampliación continua de la oferta sobre la base de una atención al cliente de máxima calidad y cercanía.

Expectativas para 2026

Los rápidos cambios que siguen produciéndose en la industria global del transporte no están siendo obstáculo para la progresión de Air Europa. El incremento interanual de la facturación frente al mismo periodo del año anterior ha supuesto, en el primer cuatrimestre de 2026, un EBITDA positivo de más de 23 millones de euros. Con una oferta de cerca de 4,7 millones de plazas, el número de pasajeros ha superado los 3,8 millones, en línea con los datos del año precedente.

El incremento de las frecuencias hacia destinos continentales y en América, así como la inauguración de nuevas rutas en España (Oviedo y Sevilla), resto de Europa (Ginebra) y África, como es Johannesburgo, están contribuyendo a elevar no solo la oferta disponible, sino también el número de pasajeros a lo largo del año.

Orientación global hacia la excelencia operativa

Desde este año, Air Europa empieza a aplicar su nuevo Plan +Air 28, que supondrá una importante transformación estructural y operativa a lo largo de los próximos dos años. Tras la consecución de los objetivos fijados en años precedentes, que han permitido recuperar el negocio tanto en cifras de negocio como en lo referente a actividad aérea, la compañía afrontará un profundo proceso de cambio hacia una organización basada en el cliente, la rentabilidad, el desarrollo de procesos más robustos, la ejecución eficiente y el refuerzo de una cultura de gestión apoyada en el análisis de datos para optimizar la toma de decisiones.

El nuevo plan permitirá convertir la eficiencia en un aspecto estructural, estableciendo un modelo más ligero y transversal en el que la colaboración y la disciplina en la ejecución impulsarán los resultados de forma recurrente. En definitiva, se establecerá un nuevo modelo de gestión con foco en la excelencia operativa para seguir creciendo.

La primera palanca de esta orientación estratégica ha sido la puesta en marcha, en el segundo trimestre del año, de Air Europa ON, una ambiciosa iniciativa con la que la aerolínea está impulsando nuevos avances para seguir elevando la excelencia del servicio, así como la satisfacción de los pasajeros en cada punto de contacto con la compañía. Este plan se estructura en torno a tres ejes de acción; el primero, On-Board, abarca una importante renovación y mejora de los servicios en cabina. El segundo, On-Ground, incluye medidas de aplicación en los aeropuertos, especialmente en el de Madrid-Barajas, que redundarán también en la puntualidad de los vuelos. Por último, On-Airplane contempla un despliegue de iniciativas que contribuirá a la excelencia en el mantenimiento de la flota.

Asimismo, se pone en marcha CORE, un programa global de eficiencia y competitividad que tiene como propósito consolidar a Air Europa como aerolínea de referencia entre Europa y América y convirtiendo la eficiencia en un estándar cultural de manera sostenible en el tiempo.

La compañía activa, además, una nueva área de Estrategia, Transformación y Compras, cuya meta será la conversión de los aspectos estratégicos del Plan en resultados cuantificables. Para ello, activa una nueva iniciativa, Strategic Reset, que permitirá orientar la organización hacia la mejora de la rentabilidad actual mediante el gobierno del rendimiento basado en KPIs transversales.

Otra de las principales novedades del Plan +Air 28 es la creación de Air Europa Technics, nueva marca que integra todas las actividades vinculadas al mantenimiento aeronáutico. Air Europa Technics continuará prestando servicios de la máxima calidad tanto a la propia Air Europa como a terceros operadores, al tiempo que impulsará un crecimiento sostenido y adaptará sus capacidades para la futura incorporación de los primeros Airbus A350-900. Igualmente, el área de formación contará con un importante impulso mediante la renovación del centro disponible en Palma de Mallorca y la creación de otro nuevo en Madrid.

Sostenibilidad, atención y excelencia en clase Business

A lo largo de este año Air Europa continuará desarrollando su propuesta de servicio sobre los pilares de la eficiencia operativa y el desarrollo de los más altos estándares de la atención al cliente. En lo que se refiere a la sostenibilidad, la renovación de la flota redundará en una mayor reducción del consumo de carburante y de las emisiones, como ya lo confirma, por parte de la consultora Cirium, la reciente entrega del certificado Gold, que la distingue como una de las cuatro compañías más eficientes del mundo.

En lo que se refiere a la atención a bordo, la compañía continúa mejorando cada aspecto de la relación con el pasajero, tanto en tierra como a bordo. Así lo demuestra la concesión este año, por parte de AirlineRatings.com, del reconocimiento de Air Europa como única compañía del continente con la certificación de seguridad Seven Stars PLUS. Ésta avala la consistencia y eficacia de las medidas que se adoptan en todos los vuelos para proporcionar al pasajero un servicio de calidad y fiabilidad inigualables. A ello se une la colaboración con MedAire para dotar a todos los aviones de asistencia médica especializada durante el vuelo. De hecho, la compañía será pionera próximamente en la incorporación de equipos ligeros de calidad clínica para realizar en el aire electrocardiogramas de forma rápida y eficiente.

Muestra de esta línea hacia la excelencia en el servicio es la reconocida clase Business de la compañía. Junto a novedades incluidas en el programa Air Europa ON, como una nueva carta de bebidas, amenities renovados y atención más personalizada, cuenta desde este año con importantes novedades, entre las que destaca la firma del chef Mario Sandoval en los menús de los vuelos de medio radio en Europa.