Las asociaciones de agricultores no detendrán las protestas tras la desconvocatoria de la huelga de transportistas por parte de la Plataforma para la defensa del sector del transporte de mercancías por carretera nacional e internacional. Así lo confirma a OKDIARIO Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, quien considera que el sector agrario no se va a detener «hasta que el ministro de Agricultura (Luis Planas) reaccione».

La Plataforma de transportistas dio marcha atrás el lunes por la noche y desconvocó el paro indefinido que había iniciado este sábado con el que se sumaron a las protestas y la huelga de agricultores y ganaderos promovidas por la Plataforma 6F, compuesta por manifestantes que se organizan de forma espontánea a través de las redes sociales.

Las principales organizaciones agrarias no estaban coordinadas con estos transportistas. La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) confirma a este periódico que ninguna de sus convocatorias se ha realizado con este grupo. Cortés, por su parte, informa que la Plataforma en defensa del transporte se puso en contacto con Unión de Uniones, pero ambas asociaciones no llegaron a ningún acuerdo.

«Querían politizar la manifestación», asegura Cortés. El representante agrario considera que esta organización de transportistas focalizaba las protestas sobre el PSOE y defiende que el problema es más amplio y afecta a más instituciones.

Por ello, el coordinador de Unión de Uniones asegura que la retirada de los transportistas no va a desmoralizar a los agricultores: «No va a desmotivar. Para hacerlo, tienen que suceder dos cosas. Una, que empezara a hacer calor y que los agricultores tuviesen que irse a hacer la labor del campo. Y dos, que el Ministerio de Agricultura hiciera algo».

Cortés afirma que el Gobierno no está dando pasos para mejorar las condiciones de los agricultores pese a las reiteradas protestas: «Se ha publicado este martes la flexibilización de un reglamento que permite no dejar tierras en barbecho, pero esto no vale para nada».

Las condiciones que el Ejecutivo establece para que los agricultores puedan hacer uso de esa tierra es que lleven a cabo «cultivos con fijadores de nitrógeno», algo que el representante tacha de «cáncer para la agricultura» porque «el precio de la semilla vale muchísimo más que la posible producción que vayas a tener. Por tanto, esa medida es absurda, es inútil, no va a servir para nada», lamenta el delegado.

Los fijadores de nitrógeno son organismos que convierten el nitrógeno del aire en formas que las plantas pueden usar para crecer. Sin embargo, el coste de estos productos es elevado y no resulta rentable.

Cortés advierte de que los agricultores van a continuar mientras no se escuchen sus reclamaciones: «Si el Ministerio no mueve ficha, si la Comisión Europea no hace caso y si el tiempo sigue como hasta ahora, los tractores van a seguir en las carreteras muchísimo tiempo».

La retirada de los transportistas

En un escueto comunicado, la Plataforma en defensa del transporte informó el pasado lunes que el paro quedaba desconvocado. Fuentes cercanas a la organización han desvelado a OKDIARIO que la retirada de los transportistas se ha debido a problemas de coordinación.

Según las fuentes, Miguel Hernández, portavoz de la Plataforma de transportistas, «dijo que, a pesar del pacto entre él y Lola (líder de la Plataforma de agricultores 6F) el sábado, en el que solicitaron a su equipo el compromiso de mantener la coordinación planeada y acordada para fortalecerse mutuamente, este compromiso no se ha respetado entre el domingo y el lunes. Esta falta de cumplimiento no proviene ni de Lola ni de él, sino de las personas en la calle y de las diferentes provincias».

«Manuel nos transmitió que, debido a esta situación, es imposible mantener una fuerza efectiva y llevar a cabo las acciones planificadas con éxito. Por lo tanto, decidió levantar el paro, respaldado por todos sus delegados y sus equipos provinciales, quienes votaron en consecuencia», explican las mismas fuentes.

Es decir, uno de los líderes de los transportistas afirma que la retirada de este sector se ha producido por la falta de coordinación y la imposibilidad de realizar protestas ordenadas. La Plataforma 6F, al ser espontánea y organizarse sin un liderazgo, ha provocado que muchos agricultores salgan a las calles sin seguir un plan específico.