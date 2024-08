Los agricultores presentes en el incendio de Toledo rompen su silencio ante OKDIARIO para explicar lo sucedido en un caso polémico que envuelve al Gobierno de Castilla-La Mancha. De hecho, la segunda principal asociación de agricultores de España, Unión de Uniones, ha solicitado al presidente del ejecutivo regional, Emiliano García-Page Sánchez, la creación de una comisión de investigación para analizar lo sucedido.

En concreto, los trabajadores del campo sospechan que «podría haber existido un interés» por parte del Gobierno de Page «en mantener el incendio activo para tener un gran incendio que justifique la existencia y el gasto asociado a Geacam SA, la empresa pública encargada de la prevención de incendios».

«Hay que recordar que dicha empresa es utilizada por el PSOE para dar trabajado a los cargos no electos de su partido», afirmó la asociación en un comunicado. De hecho, el director de Geacam es Miguel Peña García y, según su currículum, fue «representante del Estado Español, representando al PSOE como miembro de la Youth Assembly del Consejo de Europa, celebrada en Abril de 1999».

Ahora, un agricultor presente en el incendio de Toledo desvela toda la verdad y cuenta lo sucedido, aunque prefiere mantener su anonimato por miedo a represalias.

Pregunta.- ¿Cómo vivió usted esos momentos?

Respuesta.- Llegó el incendio sobre las 23:30 horas. Tuvimos una llamada y acudimos los vecinos. Se estaba quemando un coche en la carretera y empezó a arder la tierra, el pasto, y llegamos allí para apagarlo.

La Guardia Civil nos echó para atrás porque decía que estaba avisado el 112 ya. Tardaron muchísimo en venir los bomberos forestales a apagarlo y tuvimos que sacar el ganado porque corría mucho peligro. Fuimos deprisa y corriendo para que no se quemase. Se nos quemaron muchas hectáreas de muchas fincas, olivas, almendros, pasto para las ovejas, la comida para el ganado… Fue una chapuza.

P.- ¿Cree que Geacam (empresa pública de Castilla-La Mancha) actuó bien?

R.- Los que actuaron bien fueron los de la UME. Aunque había mucho helicóptero sin que se consiguiera nada. Geacam hacía zanjas donde el fuego ya había pasado, no sé por qué hacían eso. Nosotros, la gente del pueblo, cuando hay incendios, los apagamos. Cuando llegan los forestales ya nos apartamos.

Cuando llegamos había 200 metros quemándose, lo hubiéramos apagado rápido y se habría quemado media hectárea, pero, al no dejarnos intervenir, se han visto afectadas miles de hectáreas.

Los efectos del incendio de Toledo

P.- ¿Cómo les ha afectado este incendio?

R.- A los ganaderos nos ha afectado mucho. Tres o cuatro aquí en el pueblo, nos hemos quedado sin comida para el ganado, nos ha pillado muchas hectáreas. A mí, por ejemplo, 200 hectáreas, y a otro vecino igual.

No sabemos si tendrá que ayudar a la Junta ahora. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros. No tenemos ni idea ahora mismo porque nos ha pillado todo de repente. No sabemos quién ayudará, si la Junta o el seguro del coche. No sabemos nada. Todavía estamos llevando las parcelas que se han quemado al Ayuntamiento para que meta más presión. A ver si es posible que saquemos algo.