La Asociación para los Mercados Financieros en Europa (AFME) ha señalado la urgencia de una unión bancaria en su respuesta a la Consulta Específica sobre la Competitividad del Sector Bancario de la UE de la Comisión Europea.

En consonancia con las recientes conclusiones del Consejo Europeo, el informe de la Comisión sobre competitividad debería ir seguido rápidamente de propuestas legislativas específicas .

AFME destaca entre las propuestas las destinadas a reforzar la capacidad del sector bancario para financiar la economía de la UE, preservando al mismo tiempo la estabilidad financiera y la igualdad de condiciones a escala mundial.

Informe previsto para verano

A medida que la Comisión prepara su informe de competitividad previsto para este verano, AFME subraya que la competitividad es un medio para que los bancos europeos puedan sostener la economía real y las prioridades estratégicas de la UE.

Adam Farkas, CEO de AFME, ha señalado: “Un sector bancario sólido y competitivo es esencial para alcanzar los objetivos estratégicos de la UE, ya que sustenta una asignación eficiente del capital en toda la economía.

La Asociación solicita un marco más proporcionado, coherente y alineado a nivel internacional, seguido de acciones legislativas puntuales y bien orientadas, será esencial para reforzar la capacidad de los bancos de financiar la inversión y generar crecimiento a largo plazo, salvaguardando a la vez la estabilidad financiera.

Además, AFME se muestra dispuesta a colaborar de forma constructiva con la Comisión Europea y demás partes interesadas a medida que avanzan los debates.

Papel de los bancos

AFME subraya el papel central de los bancos como prestamistas, intermediarios en los mercados y proveedores de instrumentos de gestión del riesgo para empresas, inversores y gobiernos.

Asimismo, pone de relieve los importantes desafíos a los que se enfrentan los bancos en Europa y la forma en que serán imprescindibles para financiar las necesidades de inversión futuras de la UE.

Un sector bancario competitivo es aquel capaz de operar a gran escala es esencial para garantizar que el capital se asigne de manera eficiente en toda la economía de la UE, que los riesgos se absorban y diversifiquen, y que los mercados sigan funcionando sin problemas a lo largo de los ciclos económicos.