Adiós a pagar con tarjeta y efectivo: Mercadona revoluciona el sistema de pago e incorpora un nuevo método más fácil y rápido para los clientes

Mercadona continúa introduciendo cambios en sus supermercados y esta vez la novedad llega directamente a las cajas. La cadena valenciana ha comenzado a probar el pago presencial mediante Bizum Pay, una fórmula que permite abonar la compra desde el teléfono móvil y directamente desde la cuenta bancaria, sin necesidad de sacar la tarjeta ni llevar efectivo.

Por el momento no se trata de una implantación generalizada. La compañía ha iniciado una fase piloto en determinados establecimientos, entre ellos algunos supermercados de la provincia de Soria, para comprobar cómo funciona este nuevo sistema en una situación real y, sobre todo, si permite mantener la rapidez habitual en las líneas de caja antes de decidir si implanta el sistema en el resto de las tiendas que tiene en España.

Mercadona revoluciona el sistema de pago e incorpora un nuevo método más fácil y rápido para los clientes

Mercadona ya permite pagar con Bizum las compras que se hacen a través de su tienda online. De hecho, entre los métodos de pago admitidos para los pedidos por internet figuran actualmente tanto las tarjetas bancarias como Bizum. Pero la novedad está ahora en trasladar este sistema al supermercado físico.

Por ello, la cadena presidida por Juan Roig está ensayando el protocolo Bizum Pay en varias de sus cajas, de manera que los clientes puedan realizar el pago utilizando únicamente su teléfono móvil. La operación se carga directamente en la cuenta bancaria asociada al servicio y evita tener que utilizar una tarjeta física. El funcionamiento es similar al que muchos consumidores ya conocen cuando pagan con el móvil. Hay que desbloquear el dispositivo y acercarlo al datáfono mediante tecnología NFC. Bizum explica que, una vez configurado correctamente el servicio, la transacción se realiza desde la propia cuenta bancaria y con las mismas garantías que otros métodos habituales de pago.

También existen modalidades de pago presencial mediante código QR, aunque el sistema que Bizum Pay está extendiendo en los comercios utiliza especialmente la tecnología sin contacto NFC.

Por qué Mercadona ha comenzado la prueba en Soria

La implantación está todavía en una fase de prueba y Mercadona ha optado por empezar en establecimientos seleccionados, entre ellos supermercados de la provincia de Soria. El objetivo es comprobar el comportamiento del sistema antes de introducirlo de manera más amplia ya que en una cadena como Mercadona, donde cada día pasan miles de clientes por las cajas, unos segundos más o menos en cada operación pueden afectar al funcionamiento de toda la línea de cobro.

Por ello, durante esta fase se está analizando especialmente la rapidez de las transacciones y la fluidez del proceso. La compañía quiere comprobar si los consumidores pueden realizar el pago sin que se produzcan retrasos, problemas de conexión o incidencias que terminen ralentizando las cajas. No existe por ahora un calendario oficial para extender Bizum Pay a los más de 1.600 establecimientos que Mercadona tiene repartidos por España. La decisión dependerá de los resultados obtenidos durante estas primeras pruebas.

Qué necesitas para pagar con Bizum Pay en Mercadona

Que un supermercado tenga habilitado el sistema no significa que todos los clientes puedan utilizarlo automáticamente. También es necesario que el usuario tenga Bizum activado y que su banco sea compatible con los pagos presenciales. Bizum Pay deja que paguemos en establecimientos directamente desde la cuenta bancaria o, dependiendo de la configuración y la entidad, mediante las tarjetas añadidas a su cartera digital. Y hacer esto es bastante fácil. Una vez configurado el servicio, el usuario desbloquea el teléfono, lo acerca al terminal de pago y confirma la operación cuando sea necesario. No hará falta introducir los datos de la tarjeta en cada compra ni llevarla físicamente encima.

La disponibilidad depende, no obstante, de cada entidad bancaria. Banco Sabadell, por ejemplo, ya ofrece Bizum Pay para compras físicas mediante NFC, mientras Bankinter puso esta funcionalidad a disposición de sus clientes en septiembre de 2026. ABANCA también permite utilizar la nueva cartera para realizar pagos presenciales desde el móvil. El propio Bizum advierte de que la implantación se está realizando de forma progresiva y recomienda consultar con el banco cuando el servicio todavía no aparezca disponible.

La tarjeta y el efectivo no desaparecerán de Mercadona

Aunque el nuevo sistema pueda resultar más cómodo para algunos clientes, Mercadona no está eliminando por ahora las formas tradicionales de pago a pesar de que pueda parecer lo contrario. Durante esta fase piloto, Bizum Pay convivirá con las tarjetas bancarias y el efectivo en las tiendas físicas. Es decir, que el cliente podrá seguir utilizando el método que prefiera al llegar a caja.El cambio sí supone, sin embargo, un paso más en la digitalización de los pagos que hacemos a diario. Bizum lanzó durante 2026 su cartera Bizum Pay precisamente con la intención de trasladar a las compras presenciales un servicio que millones de españoles utilizan desde hace años para enviar dinero entre particulares o pagar compras online.