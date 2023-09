Adiós a estos productos míticos de Mercadona. El supermercado lo confirma

Mercadona puede presumir de ser el supermercado número en España debido, entre otras cosas, a lo mucho que le gusta innovar a la hora de lanzar sus productos de marca blanca. Sin embargo, a veces algunos de estos productos acaban siendo retirados sin previo aviso, para desesperación de sus clientes. Por ello, hemos hecho un repaso a todo lo que ya no está disponible en las últimas semanas. Toma nota porque vas a tener que decirle adiós a estos productos míticos de Mercadona.

Adiós a estos productos míticos de Mercadona

Gracias a las redes sociales, Mercadona ha confirmado la retirada de los siguientes productos. De ninguno de ellos dice que vaya a volver, de modo que podemos entender que se retiran definitivamente, aunque de todos pregunta a los clientes qué es lo que más les gustaba, quizás con la intención de tomar nota y en el caso de que se planteen hacerlos volver, sea de forma mejorada.

Crucemos los dedos y esperemos que regresen, pero de momento solo podemos apuntarlos y comenzar a echarlos de menos:

Dados de calabacín

Una de las verduras congeladas más vendidas de Mercadona. Eran perfectos para sofritos y para añadir a todo tipo de platos, pero de momento desaparecen de las neveras de Mercadona.

¡Hola! Sentimos que ya no puedas encontrar este producto en nuestro surtido. Vamos a compartir tu interés con los responsables para que lo valoren. ¡Un saludo y feliz tarde! — Mercadona (@Mercadona) September 22, 2023

Pizza de salmón y gambas

Mercadona no duda a la hora de innovar con sus pizzas, y una de las más originales que habían lanzado era la de salmón y gambas que sin embargo, ya no se encuentra por ningún lado.

Hola 🙋‍♀️. Sentimos que ya no la puedas encontrar. 😕 Vamos a compartir tu interés en esta pizza con los responsables de surtido. Que tengas buen día 😊. — Mercadona (@Mercadona) September 22, 2023

Pizza 4 quesos rellena de Gorgonzola

Tampoco podemos encontrar la 4 quesos que además tenía relleno de gorgonzola. Era la que más gustaba a los amantes del queso, pero de momento está retirada. Sin embargo en este caso tienen a la venta otra pizza «Formaggi» 4 quesos por 4 euros (400 gramos) que puede sustituir la retirada.

Hola, Miguel. Gracias por enviarnos esta petición. La hemos compartido con los responsables para que también la tengan en cuenta. Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) September 21, 2023

Peanut Balls

Los cereales que más echan de menos los clientes de Mercadona. Fueron retirados hace ya meses, pero muchos siguen preguntando por ellos. En este caso no tenemos sustitutos, de modo que esperamos que recapaciten ya que estos cereales crujientes con mantequilla de cacahuete deberían hacer un triunfal regreso.

¡Hola! 👋 Sentimos no tener ya tus cereales favoritos 🙁 Tomamos nota de tu interés, para tenerlo en cuenta ¡Gracias por escribirnos! 💚 — Mercadona (@Mercadona) September 21, 2023

Helado de Galletas Nata Cacao

Entre los veranos retirados por Mercadona tras el verano, destaca este de Galletas de nata con Cacao que muchos comparaban con las famosas Oreo. Una pena que ya no esté, aunque tal vez lo recuperen el verano del 2024.

¡Hola, Carlo! 🙋🏻‍♂️ Ya no tenemos este helado de nata con cacao a la venta en nuestras tiendas, y no disponemos de más información 😥. No obstante, queremos pasar nota de tu interés a los responsables 😉. ¿Qué es lo que más destacabas del mismo? Gracias por escribirnos ✍🏻. — Mercadona (@Mercadona) March 14, 2023

Licor de Crema de Melón

Una novedad que no salió hace tanto en Mercadona pero que ya no se encuentra por ningún lado. En este caso, la retirada es todo un misterio ya que Mercadona por el momento no ha confirmado que ya no lo venda.

@Mercadona buenas!!

Me gustaría saber si el licor de crema de melón lo vais a seguir sacando que en algunos mercadona no lo hay.

Y otra pregunta ya no habéis sacado más el rimel azul?? — Natalia Calderón Elizalde (@Nataliacaleliz) September 20, 2023

Pan de Trigo Sarraceno

El pan de trigo sarraceno era de los panes más vendidos para quienes buscan un pan sano y con más sabor. Sin embargo ya no está a la venta. En su lugar solo podemos encontrar el pan de espelta 100% y el pan de trigo 100%.

Buenas tardes 👋🏻. Ya no tenemos este pan a la venta y no disponemos de más información 😣. No obstante, tomamos nota de tu interés y lo compartimos con los responsables 😉. Saludos. — Mercadona (@Mercadona) September 16, 2023

Otros productos retirados de Mercadona

Junto a todos los mencionados, os queremos dejar este listado, de todos los productos que durante las dos últimas semanas han desaparecido de Mercadona y no parece que por el momento vayan a volver.

Baguettes de Atún y Bacon

Baguettes de Jamón y queso

Chocolate Relleno de Limón Hacendado

Galletas de Huevo y Leche Hacendado

Crema de Turrón Hacendado

Pizza Margarita Hacendado

Patatas Fritas Crujientes a la sartén

Chicles XXL Mentol Mix Hacendado

Bocados Marinados

Licor de Café Promika

Wasabi Sin Gluten

Mopa Atrapa Polvo Ambientador

Spray Delicado Bosque Verde