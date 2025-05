Adiós al aire acondicionado: el invento que te va a salvar el verano y la factura de la luz

Esta misma semana arranca el mes de junio, de modo que se inicia el periodo de verano que como es más que evidente, estará marcado por las altas temperaturas. Dos o tres meses de intenso calor en los que no dudaremos en encender el aire acondicionado, a pesar del temor a que la factura de la luz se dispare. Sin embargo, existen nuevas alternativas como la que ahora os presentamos. Llega de Francia y podría ser la solución para decirle adiós para siempre al aire acondicionado.

Si lo pensamos, los sistemas de aire acondicionado tradicionales se han convertido no sólo en un elevado gasto energético y económico, sino que además, expulsan calor al exterior, alimentando así el círculo vicioso del calentamiento global. Y para empeorar la situación, utilizan gases refrigerantes que contribuyen al efecto invernadero. En este contexto, no es de extrañar que muchos estén buscando una alternativa más sostenible, eficiente y menos agresiva con el bolsillo. La buena noticia es que esa alternativa ya existe y viene como decimos de Francia. Se trata de un nuevo sistema de climatización que no utiliza gases contaminantes ni necesita unidad exterior. Consume cinco veces menos energía que un aire acondicionado convencional y se basa en un principio natural tan simple como eficaz: la evaporación del agua. Un pequeño gran avance que promete revolucionar la forma en que nos enfrentamos al calor.

Adiós al aire acondicionado: el invento que llega de Francia

El sistema, llamado Caeli Énergie, ha sido desarrollado por la start-up francesa Caeli Énergie y se inspira en un fenómeno que todos hemos experimentado alguna vez: la sensación de frescor que se produce cuando el viento sopla sobre la piel mojada. Este principio, conocido como refrigeración adiabática, permite enfriar el aire utilizando únicamente agua y un ingenioso diseño que optimiza el proceso.

La clave está en cómo se aplica esta tecnología. A diferencia de otros sistemas adiabáticos, que humedecen directamente el aire, el de Caeli Énergie lo enfría de manera indirecta, sin aumentar la humedad del ambiente. Utiliza placas ultrafinas con una estructura capilar que permite un intercambio térmico extremadamente eficiente. El resultado es un aire fresco, seco y limpio que puede reducir la temperatura de una habitación sin necesidad de compresores, refrigerantes ni grandes instalaciones.

Cinco veces menos consumo y cero gases contaminantes

Una de las principales ventajas de este invento es su eficiencia energética. Según sus creadores, el sistema consume hasta un 80 % menos electricidad que un aire acondicionado tradicional, gracias a un coeficiente de rendimiento (COP) que puede alcanzar valores entre 10 y 20, muy por encima del 3 o 4 habitual en los equipos convencionales. Esto se traduce en un ahorro importante en la factura de la luz y como no, tranquilidad para quienes se preocupan por el medioambiente.

Además, al no utilizar gases fluorados como los hidrofluorocarbonados (HFC), este sistema evita uno de los grandes problemas ambientales asociados a la climatización. Estos gases, que se emplean en la mayoría de los aires acondicionados actuales, tienen un potencial de calentamiento global miles de veces mayor que el CO₂. En cambio, el dispositivo de Caeli Énergie funciona únicamente con agua, por lo que su impacto ambiental es prácticamente nulo.

Compacto, silencioso y fácil de instalar

A nivel práctico, este nuevo aire acondicionado destaca también por su diseño. Es compacto, silencioso y no necesita unidad exterior, lo que facilita su instalación tanto en viviendas como en oficinas. Su estética moderna y minimalista permite integrarlo con facilidad en cualquier espacio sin romper la armonía del entorno, como puede verse en los primeros modelos ya presentados en interiores reales.

La empresa ha desarrollado su dispositivo para que pueda refrigerar estancias de entre 20 y 40 metros cuadrados con techos de altura estándar (2,5 metros). Esto lo convierte en una solución ideal para el hogar medio español. Y aunque su precio ronda entre los 2.500 y 3.000 euros, hay que tener en cuenta el ahorro energético a largo plazo y la durabilidad de un sistema que prescinde de piezas complejas y costosas de mantener.

Una solución alineada con el futuro de la climatización

La propuesta de Caeli Énergie llega en un momento clave. La normativa europea conocida como F-Gas ya establece la progresiva prohibición de los gases refrigerantes más contaminantes. De hecho, muchos fabricantes están empezando a buscar alternativas para cumplir con estos nuevos requisitos. Este invento no solo se adelanta a esa tendencia, sino que ofrece una solución viable, efectiva y sostenible para afrontar el cambio climático desde nuestros hogares.

Además, el proyecto ha recibido un fuerte respaldo institucional y financiero, lo que ha permitido a la empresa automatizar parte de su producción en su sede de Grenoble y preparar el lanzamiento comercial del producto. La buena acogida que ha tenido entre expertos del sector y usuarios pioneros confirma lo que muchos ya intuían: que es posible enfriar los espacios donde vivimos sin calentar más el planeta.