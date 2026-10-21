ACS y Acciona se adjudican un proyecto ferroviario de 2.570 millones de euros en Australia

Cimic (la filial australiana de ACS) y Acciona han ganado nuevos contratos en Australia para conectar por vía ferroviaria el aeropuerto de Melbourne con la ciudad. La inversión de todo el paquete de obras pendientes asciende a unos 12.000 millones de dólares australianos (7.512 millones de euros al cambio), pero se divide en tres grupos. La parte correspondiente a Cimic -que ejecutará su subsidiaria CPB Contractors- y Acciona está valorada en 2.570 millones de euros, aunque hay que matizar que se trata solo de dos de los cinco paquetes en los que está dividida esta fase.

El consorcio liderado por la filial de ACS e integrado también por la firma australiana SMEC se impuso en el proceso de adjudicación a la alianza competidora formada por la también española FCC, Martinus Rail, Arcadis y BG&E. Concretamente, los trabajos que tendrán que ejecutar consisten en la construcción de dos nuevos andenes para trenes regionales en la estación Sunshine y la ampliación del vestíbulo superior, así como la creación de nuevos accesos en ambos lados de la estación y la modernización del intercambiador de autobuses.

Aparte queda la reconfiguración de las vías entre West Footscray y Albion, un plan que forma parte del contrato que corresponde Acciona, que ha formado consorcio con WSP, Metro Trains Melbourne, V/Line y VIDA Rail,

Según han informado las autoridades australianas, prevén adjudicar en 2027 el quinto y último paquete de la primera fase, correspondiente a la construcción de la nueva estación de Albion. Ya en 2031, la fase dos concluirá con la entrada en servicio del tramo entre Albion y Keilor East y su correspondiente estación.