3 derechos laborales que casi ningún trabajador conoce y que son muy valiosos

El año 2025 también llega con cambios en lo que respecta a los derechos de los trabajadores. La medida estrella que prepara el Gobierno con Yolanda Díaz a la cabeza es la jornada laboral de 37,5 horas sin reducción de sueldo, que todo hace indicar que se implementará a primeros de año después de ser aprobada en el Congreso de los Diputados. Un usuario de las redes sociales se ha hecho viral después de publicar un vídeo anunciando los derechos laborales desconocidos por los trabajadores en lo relativo al descanso.

El nuevo año llega con más derechos laborales para los trabajadores. La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin rebaja de salario copa todas las portadas tras la decisión de Yolanda Díaz de llevarla a votación al Congreso pese a las recomendaciones de la CEOE, pero a partir del 1 de enero los trabajadores en España gozarán de más derechos. Por ejemplo, en la Mesa de Diálogo Social también se está gestando una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional que será de entre el 4 y 5% a falta de consenso.

Desde el pasado 4 de diciembre un trabajador que reclame sus derechos dentro de la empresa tampoco podrá ser despedido tras la ampliación de la «garantía de indemnidad» publicada en el Boletín Oficial del Estado hace unas semanas. En los primeros meses de 2025 también entra en vigor una nueva norma que obliga a las empresas a mostrar digitalmente los fichajes de los empleados, para intentar evitar que se hagan horas extra que no suelen ser abonadas como corresponde.

Los derechos laborales en el descanso

El usuarios de las redes sociales laboral_tips ha publicado un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales en el que da una serie de consejos a los trabajadores sobre sus derechos laborales en lo que tiene que ver con el descanso. «3 derechos sobre tu descanso», reza el titular del vídeo en el que resalta como primer derecho laboral el descanso semanal.

«Como mínimo tienes un día y medio ininterrumpido. ¿Esto quiere decir que siempre todas las semanas tienes que descansar? No, se puede acumular por regla general hasta en periodos de dos semanas. Es decir, trabajar dos semanas del tirón pero después ese descanso lo acumulas, con lo que después de estar trabajando 15 días tendrías derecho a tres días de descanso», afirma este influencer sobre la obligación de los trabajadores de realizar este descanso durante la jornada laboral de 40 horas semanales.

Al respecto hay que tener claro que un trabajador nunca podrá hacer más de estas horas a la semana y en caso de hacerlo tendrán que ser retribuidas como horas extra. «Esto es un derecho indisponible y te lo puede mejorar el convenio colectivo. Hay algunos incluso que establecen dos días de descanso o fines de semana obligatorio una vez al mes por lo menos», afirma.

El segundo de los derechos laborales que tienes que conocer tiene que ver con el descanso diario, que tiene que ser mínimo de 12 horas entre jornada. «El descanso entre jornadas tiene que ser como mínimo de 12 horas. Si sales a las 22.00 horas de la noche no puedes entrar a la 09.00 horas de la mañana. Es algo que sabéis todos. Si tu empresa no lo cumple puedes comunicárselo. También será importante mirarlo en el convenio colectivo», afirma en el vídeo.

Otro derecho laboral que en caso de disfrutarlo puede ser un derecho adquirido es el descanso del bocadillo o la pausa de 15 minutos que suelen hacer la mayoría de trabajadores para tomar un descanso dentro de la jornada laboral. «La pausa de los 15 minutos por regla general no es tiempo efectivo de trabajo y por lo tanto lo tienes que recuperar. Si en un trabajo de 8 horas si el convenio colectivo no dice lo contrario ese descanso no es retribuido por lo que tendrás que hacer ocho horas y cuarto», afirma este usuario de las redes sociales que también deja claro que la mayoría de empresas lo suelen considerar un derecho adquirido.

Otros derechos laborales

Hay más derechos laborales que puede que desconozcas como trabajador. Por ejemplo, el periodo de vacaciones nunca podrá ser inferior a 30 días naturales, que se traducen en 22 días. Las horas trabajadas al día nunca podrán ser más de 9 salvo que esté estipulado en el convenio colectivo o firmado entre trabajador y empresa antes de firmar el contrato.