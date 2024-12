Dónde ver la Copa Intercontinental gratis: en directo por TV el partido de fútbol del Real Madrid

El Real Madrid, tras conseguir un punto en Vallecas (3-3) para seguir luchando por el título de Liga 2024-2025, ya tiene puesto el foco en su próximo objetivo: el Pachuca. El club, durante este próximo miércoles 18 de diciembre, viajará hasta Qatar para jugar la final de la Copa Intercontinental ante el conjunto mexicano y sumar un nuevo título en su impresionante palmarés. Te contamos dónde ver por TV en directo el Real Madrid vs Pachuca y si se puede disfrutar gratis.

Con esta cita, la competición cerrará un telón que lleva abierto desde el pasado 22 de septiembre, fecha donde el torneo dio el pistoletazo de salida con el enfrentamiento entre el Al Ain y Auckland City, que finalizó con una espectacular victoria por 6-2 a favor del equipo de Emiratos Árabes Unidos. Esta nueva edición de la Copa Intercontinental ha tenido un total de siete equipos, correspondientes a las seis confederaciones que, actualmente, existen en el mundo del fútbol.

La final de la Copa Intercontinental 2024 entre el equipo de Carlo Ancelotti y el Pachuca mexicano se podrá seguir, en exclusiva, a través de las cámaras de Mediaset, cadena que ha obtenido los derechos audiovisuales de la competición.

El escenario elegido para albergar el último duelo de la competición será el impresionante Estadio Lusail de Qatar, ubicado a unos 20 kilómetros de la capital Doha y en el que se reunirán un total de 89.000 espectadores que vibrarán con un auténtico partidazo entre el Real Madrid, vigente campeón de la UEFA Champions League y que buscará hacerse con su tercera corona de este calibre (más las 5 antorchas de Mundial de Clubes hacen un total de 8) y el Pachuca Mexicano, campeón de la CONCACAF. Cabe destacar que el encuentro comenzará a partir de las 18:00 horas en España y se podrá disfrutar y ver gratis en el canal de televisión ‘Telecinco’ y por su plataforma online.

Tal y como habíamos indicado líneas atrás, el Al Ain se deshizo de forma contundente del Auckland City, por 6-2, en la primera ronda de la competición. En el siguiente escalón, el club de Emiratos Árabes Unidos se mediría ante el Al Ahly, pero no tuvo la misma fortuna y cayó estrepitosamente tras recibir un duro 3-0, idéntico resultado que se vivió en la otra eliminatoria del torneo entre el Botafogo y el Pachuca, donde los mexicanos se llevaron ‘el gato al agua’. Curiosamente, el Pachuca, a duras penas y necesitando una tanda de penaltis, fue el club (0-0 en el tiempo reglamentario) que se clasificó para la gran final del torneo y se medirá ante el ‘Rey de Europa’.

#OTD in 2017, Real Madrid defeated Gremio in the #FIFAIntercontinentalCup final! 🏆 pic.twitter.com/UM5mJlZXaI

— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) December 16, 2024