Tito Álvarez: “No soy independentista, pero les entiendo viendo cómo nos ha echado la Policía”

Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi de Barcelona, se encuentra en Madrid liderando gran parte de las protestas que se están produciendo en la capital.

“Esta es la España profunda, la que los dirigentes corruptos mandan a trabajadores a reprimir a otros trabajadores que les están robando la vida. Luego se pregunta la gente por qué los catalanes se quieren ir, y lo dice uno que no es independentista. Pues por esto. Menuda mierda de Estado que tenemos”, ha explicado Álvarez, que explica de este modo el porqué del independentismo catalán: “No soy independentista, pero les entiendo viendo cómo nos ha echado la Policía”.

“Aquí todo el mundo está alucinando, porque la Policía nos ha dicho que estas órdenes vienen directas del Ministerio del Interior. Y aquí lo que la gente está comentando es que cómo puede ser que un Ministro de izquierdas y, según ha declarado él, gay, que mande aquí a la Policía a reprimir al pueblo. Porque lo que está pasando aquí es represión total. O sea, mandan a unos trabajadores a reprimir a otros trabajadores. Esto es increíble. La gente está alucinando con los socialistas. Yo no me lo explico, de verdad”, ha afirmado Tito Álvarez.

Sin embargo, tras el calificativo de ‘gay’ en estas declaraciones, el líder del sector del Taxi ha matizado: “A mí me da igual lo que cada uno sea en su vida. Yo he dicho lo que se estaba comentando y, como siempre, informo de todo al momento. No saquemos de contexto las cosas que no son. Que se estaba comentando es cierto, por eso lo he dicho. Pero que lo digo yo, no”.

Según ha señalado Tito Álvarez a OKDIARIO, se han llegado a juntar más de 15.000 taxistas frente a la madrileña sede del PP en la calle Génova. En este sentido, el portavoz de Élite Taxi ha hecho un llamamiento a los taxistas para que vayan más personas a la concentración. “La gente de la T-4 que se venga a Madrid, varios en cada coche y que vengan con el fin de dar vueltas”, ha escrito en un mensaje de Whatsapp dirigido al conjunto del sector, a quien ha invitado a estar a las 17,00 de la tarde en Sol para una nueva concentración de protesta.