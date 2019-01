El expresidente de Nissan Carlos Ghosn se ha declarado inocente ante la Justicia japonesa en su primera aparición pública desde que fuera arrestado el pasado 19 de noviembre y ha asegurado que fue acusado injustamente de mala conducta financiera.

“He sido acusado injustamente y detenido injustamente por acusaciones sin fundamento”, señaló a la Corte de Distrito de Tokio, según una declaración preparada recogida por ‘Reuters’.

Además, el directivo afirmó que “nunca” ha recibido ninguna compensación de Nissan que no haya sido declarada, así como que no ha firmado ningún contrato vinculante con la firma nipona para que se le pague una cantidad fija que no se haya revelado.

La audiencia, solicitada por la propia defensa de Ghosn, se llevó a cabo para explicar las razones de la detención prolongada del expresidente de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi desde su arresto el 19 de noviembre.

El juez presidente Yuichi Tada leyó en voz alta los cargos y dijo que Ghosn continúa detenido debido al riesgo de fuga y a la posibilidad de que pueda ocultar pruebas.

El directivo está acusado de informar a los supervisores nipones de unos ingresos menores de los que realmente percibió. En concreto, está acusado de publicar una compensación económica por su responsabilidad al frente de Nissan de menos de la mitad de los 88 millones de dólares (77 millones de euros) que recibió durante cinco años desde 2010.

“He actuado de manera honorable, legal y con el conocimiento y la aprobación de los ejecutivos apropiados dentro de la compañía”, recalcó Ghosn.

A Ghosn también se le atribuyen cargos a Nissan en concepto de operaciones personales, generándole al fabricante un impacto por valor de 16.600 millones de dólares (14.536 millones de euros).

Tras la comparecencia, que comenzó a las 10.30 horas de la mañana (hora local) y se alargó aproximadamente durante dos horas, los abogados del directivo de 64 años informaron en rueda de prensa de que Nissan acordó con Ghosn asumir de forma temporal sus contratos personales de cambio de divisas.