La Generalitat de Cataluña abandonará el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en enero de 2019 para financiarse a través del Fondo de Facilidad Financiera (FFF), otro mecanismo de liquidez habilitado por el Estado a través del cual el Gobierno tendrá un menor control sobre sus finanzas.

La salida de Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) como mecanismo estatal de financiación para pasarse a otro con menor control por parte del Estado, como es el Fondo de Facilidad Financiera (FFF), ha provocado un nuevo cisma en el Gobierno de Pedro Sánchez, toda vez que determinados ministros han echado en cara a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se les haya permitido ‘salir’, aunque sea levemente, del control estatal de las finanzas catalanas justo cuando más dudas hay sobre el desvío de fondos públicos para temas relacionados con el ‘procés’. “No es el momento”, señalan las fuentes gubernamentales consultadas por OKDIARIO.

La respuesta por parte del Ministerio de Hacienda ha sido siempre la misma: “No hemos podido hacer nada. Estar en un fondo de financiación u otro depende de criterios objetivos sobre el nivel de déficit o respecto de la regla de gasto. Si no los cumples estás financiado a través del FLA, que es más exigente, si los cumples por el FFF. Pero estar en uno u otro no es una gracia que concede el gobiernista, sino que depende de si una Comunidad Autónoma cumple o no unas exigencias de disciplina presupuestaria que parece que Cataluña ha empezado a cumplir”.

Fuentes del Gobierno explican a OKDIARIO que el problema “no es estar en uno u otro fondo, sino cómo van a devolver las Comunidades Autónomas todos los préstamos que les ha hecho el Estado”. Las mismas fuentes recuerdan, además, que “el control sobre el FLA no era tan estricto en la práctica”.

“La imagen es mala, sobre todo porque los independentistas lo presentan como una exigencia, pero estar en un sistema u otro no es graciable. Desde luego, es más favorable, pero a la vista de cómo han burlado los controles del FLA“, explican a este periódico fuentes del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que creen que los independentistas “seguirán erre que erre, hasta el fin del mundo, con sus ideas”.

Del FLA a la FFF

Pese a la imputación de los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por el 1-O, pese a que Torra dilapidó 21.000 euros públicos para ir a ver a las golpistas Anna Gabriel y Rovira a Suiza y pese a que la Fiscalía ha demandado a Puigdemont por desviar fondos públicos para el referéndum ilegal, el Gobierno de Sánchez ha accedido a que la Generalitat de Cataluña pueda salir del FLA, para seguir financiándose a través del Estado, pero con un menor control sobre sus cuentas.

Fuentes del departamento de Economía han explicado a Efe que la Generalitat pedirá al FFF exactamente la misma cantidad que tenía previsto solicitar al FLA, es decir, algo más de 8.000 millones de euros, y que por este importe pagará el mismo interés.

La Generalitat ha pedido prestados al FLA este 2018 más de 9.000 millones de euros y pedirá prestados en 2019 entre 8.071 y 8.557 millones al FFF para atender sus necesidades financieras, con lo que el total cedido por las arcas públicas españolas asciende ya a 80.000 millones de euros.

De esta deuda, Cataluña ha devuelto sólo 14.500 millones, con lo que, en total, cuando cierre 2019 Cataluña adeudará 65.500 millones de euros al conjunto de España que, dividido entre los 7,4 millones de ciudadanos de la Comunidad Autónoma.