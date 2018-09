Qué problemas existen en el trabajo en equipo

En una organización existen distintas personas encargadas de realizar tareas que, muchas veces, se interrelacionan Se trata de un objetivo que no siempre es fácil de cumplir

En una organización existen distintas personas encargadas de realizar tareas que, muchas veces, se interrelacionan. Por ese motivo, en todas las empresas se intentan conseguir unos estándares de trabajo en equipo que faciliten e impulsen la cooperación y el intercambio de conocimientos.

Se trata de un objetivo que no siempre es fácil de cumplir. Algunos de los puntos que lo dificultan son los siguientes:

Distintos grados de implicación en la empresa

Hay personas que sienten un gran apego y afiliación a la empresa, mientras que otros, no. Ello no significa que unos sean buenos trabajadores y los otros, no. Puede tratarse de distintas motivaciones o de percepciones distintas de los valores que se transmiten. Por lo tanto, hay que encontrar el equilibrio entre estas personas que pueden chocar.

Objetivos individuales distintos a los de la organización

Alguna persona puede tener unos objetivos a nivel individual (como promocionar, conseguir un mejor salario) … distintos a las necesidades del grupo.

Falta de voluntad de tomar responsabilidad o decisiones

Tomar una decisión implica tener que asumir un posible error en caso de que no se cumplan las expectativas que se habían puesto. Este miedo puede provocar que nadie quiera tomar una decisión o que el grupo en embronque en largas discusiones que dilatan una acción que debe de tomarse a corto plazo.Situaciones personales complejas: todos tenemos que afrontar contextos más complicados que otros en los cuales, de forma inevitable, nuestro trabajo se resiente. En esta situación, el resto del equipo debe de dar apoyo a este compañero que no pasa por un buen momento. Para que sea posible, es imprescindible la buena comunicación y la empatía.

Falta de confianza

Una empresa es una fuente infinita de rumores sobre unos y otros. Ello puede generar desconfianza entre personas que deberían de compartir objetivos y tareas.

Falta de unos valores corporativos en la organización

La empresa debe de transmitir, tanto a nivel interno como externo, una imagen y valores que sean compartidos por una mayoría. En caso contrario, la forma de tratar a distintos agentes como clientes o proveedores no será uniforme y dará resultados dispares.

Responsables de grupo inexpertos

La persona que coordina un equipo debe de tener experiencia en aquellas tareas sobre las cuales ejerce una responsabilidad. En caso contrario, será incapaz de organizar el trabajo de los miembros de la organización y de transmitir de forma correcta qué es lo que hay que hacer.

Falta de comunicación en distintos niveles

Debe de existir una distancia de respeto entre todos los miembros a cualquier nivel de jerarquía. Ello no implica, pero, una distancia y desconfianza que impida poder comunicarse ante cualquier situación que así lo requiera.