Paco Cecilio (Diseñador): “El cambio climático está haciendo mucho daño al sector textil”

El empresario y diseñador de moda, Paco Cecilio, ha analizado para OKDIARIO los principales obstáculos que afronta el sector textil en España. El cambio climático, el cambio en las tendencias, las grandes multinacionales y, sobre todo, la incapacidad de adaptarse por parte del sector, son los riesgos más latentes a los que se tiene que enfrentar la moda.

Cambio climático

“En el sector textil estamos pasando este año una mala época porque no nos está acompañando el tiempo. Hemos tenido una primavera lluviosa y fría hasta hace muy pocos días. Prueba de ello es que las firmas no han esperado a julio para comenzar con las rebajas“, comienza exponiendo Paco Cecilio, que añade que “el sector textil no está preparado para el cambio climático”.

“El sector textil no está preparado para el cambio climático”

“Ahora se nos va a meter el calor hasta el mes de octubre o incluso noviembre, pero en unos quince días ya veremos escaparates ofertando prendas para otoño e invierno. Somos tan poco inteligentes que no nos damos cuenta de que la gente sigue comprando ropa de verano en septiembre y octubre, mientras que nosotros, como tontos, vamos y ponemos los escaparates dentro de un mes. No aprendemos y no escarmentamos”, reconoce el empresario de moda, que cree que “hace falta que seamos un poco más listos y nos demos cuenta de que los hábitos de consumo han cambiado y que la climatología ha cambiado”.

Paco Cecilio entiende que hay aspectos que ellos pueden cambiar, como manejar precios o los márgenes, pero lo que no pueden manejar es el tiempo: “Si el tiempo está como está, seamos inteligentes desde el propio sector para darnos cuenta de que la gente compra en otras épocas diferentes“.

Gigantes inmobiliarios

“Se están haciendo grandes operaciones inmobiliarias en el sector. Los fondos de inversión están viniendo a España a comprar oportunidades de negocio, como son los centros comerciales, por los que están pagando cantidades ingentes de dinero que al final está repercutiendo en los arrendatarios”, subraya Paco Cecilio, que recuerda, en este sentido, que es cuando llegan los vencimientos de contrato cuando les proponen subidas de rentas que son “inasumibles”.

Nuevos competidores online

“El consumidor sabe que si no encuentra el descuento offline, lo encontrará online. Al final, la gente termina comprando en internet en búsqueda de buenos precios y descuentos”, explica el modisto. “La crisis ha hecho que el cliente deje de valorar la calidad y única y exclusivamente mire el precio. Ya no le importa tener una buena camisa que le dure tres o cuatro años, sino que prefieren tener tres malas camisas y renovar continuamente. Hoy la gente prefiere ocio, restauración, viajes, etcétera, en vez de comprar ropa de calidad”, reconoce.

“El consumidor sabe que si no encuentra el descuento offline, lo encontrará online”

Y es que Paco Cecilio lo tiene muy claro: “La gente hoy ya no cuida su vestimenta, no cuida la elegancia, el ir bien vestido… “. “No cuida los detalles, como sí se cuidaban anteriormente. Yo, que llevo treinta años en esto, he notado cómo cada vez la gente cuida menos su vestimenta”, insiste.

Por ello, las empresas textiles pequeñas y medianas tienen que ingeniárselas para competir con los gigantes. ¿Cómo? “Dando un buen servicio al cliente”, responde Paco Cecilio, que cree que “las pequeñas marcas tenemos que dar una atención personalizada, nuestros clientes todavía pueden seguir comprando calidad y buenos productos a buenos precios. Tenemos que fidelizarles a través del servicio”.