Un vehículo sin conductor de Uber ha protagonizado en Estados Unidos el primer atropello mortal de un coche de estas características. La compañía ha informado de que está cooperando con la policía, según ha informado la AFP. El siniestro ha tenido lugar en la ciudad de Tempe (Arizona) al cabo de dos semanas de que la compañía anunciara el inicio de estas operaciones.

Uber ha emitido un mensaje en su cuenta de Twitter en el que expresa sus condolencias por el accidente: “Nuestros corazones están con la familia de la víctima. Estamos cooperando completamente con la Policía de Tempe y las autoridades locales en la investigación de este accidente”.

Our hearts go out to the victim’s family. We’re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident.

— Uber Comms (@Uber_Comms) March 19, 2018