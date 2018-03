Florentino Pérez, premio Forbes al mejor CEO 2017: “Los españoles debemos estar orgullosos de lo logrado como país”

El presidente y CEO de ACS, Florentino Pérez, fue el protagonista en la gala de la entrega anual de premios de la revista Forbes al se distinguido como mejor CEO del año 2017 en España. En un discurso leído pero muy sentido, Florentino dividió en tres bloques su intervención. En el primero, abordó la profunda transformación que ha llevado a cabo España en estos últimos 40 años solo posible abandonando el pesimismo que nos atenaza. Aplaudió la Transición, como miembro que fue del Ejecutivo de UCD con Adolfo Suárez a la cabeza, viendo de primera mano una etapa apasionante de triunfos democráticos.

“Los españoles nos debemos sentir orgullosos de lo que hemos sido capaces de lograr como país” destacó Pérez, quien quiso subrayar que “hoy España es un país con presitigio internacional, modeno y avanzado, que ha logrado un desarrollo difícil de imaginar hace cuatro décadas”.

Enlazando con los orígenes de esta transfomación en España, el empresario recalcó que “merecen una mención especial aquellos políticos que protagonizaron la gran aventura de la Transición y, también, la responsabilidad inmensa demostrada desde aquel día por las fuerzas sindicales”.

En un plano más personal, Florentino quiso compartir “este reconocimiento con mi mujer, mis hijos, mis hermanos, todos los empleados de ACS y los amigos que esta noche me acompañan”. De esta forma, el empresario agradecía la concesión del premio mejor CEO de 2017 en España por la revista Forbes

Una carrera empresarial fulgurante

Tras un exitoso paso por la Administración Pública decidió plantearse el reto de construir una gran empresa multinacional en una época en la que España no tenía casi ninguna. Compró junto a su hermano Ignacio, ingeniero también, y otros amigos una pequeña empresa con 70 empleados y 11 millones de euros de facturación que después convirtió en un monstruo que factura 100 millones de euros cada día. O si lo prefieren, 35.000 millones de euros al año y con más de 8.000 empleados. Presente en los mercados más competitivos (EEUU, Europa, Australia) sólo el 12% de su actividad se hace en España y la operación sobre Abertis no es mas que un nuevo ejemplo, de que va a seguir con nuevos retos.

Su padre le inculcó el amor por el Real Madrid y por sus valores; esfuerzo, respeto al adversario, lo que le llevó hace 18 años a erigirse como presidente de un club que veía que iban a perder sus socios. Dice que gestiona el club como si fuera una de las 1.500 empresas que componen su emporio pasando de perder dinero a facturar 700 millones, contratar a los mejores y ser el club más valioso del mundo según la propia Forbes. Tan es así, que su gestión se estudia en Harvard y Columbia como ejemplo de éxito.

Arropado por Ana Pastor

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, que también fue ministra de Fomento, realizó la laudatio de este funcionario al que todavía le recuerdan con cariño. Dijo que era “una persona normal”, y lo dice alguien que está rodeada de gente que no lo es, ironizando por sus habituales regañinas en el Congreso de laos diputados. Sin olvidar, recordó, que “donde hay una empresa de éxito alguien tuvo una idea brillante”. Abordó emotivamente cómo una familia modesta de 5 hijos (los Pérez Rodríguez) con tesón y esfuerzo cursaron estudios y pudieron levantar el gigante que es hoy ACS. La pérdida de su mujer, María Ángeles Sandoval, sólo se compensa con el amor que le profesan sus hijos, su familia y todos sus empleados pues el buen trabajo te convierte en mejor persona, aseguró Pastor. Dijo con envidia que cuando ha viajado con Florentino por todo el mundo al que saludaban era a él y que todos los presidentes y mandatarios mundiales querían estar al lado del jefe del Real Madrid.

Recordó incluso que fue el impulsor de la Guía del Ocio cuando Florentino vio esta publicación en París y decidió traerla a España. El acto concluyó haciéndole entrega de una camiseta del Real Madrid en la que ponía Forbes y el número uno.

Primeros espadas del mundo empresarial

Ana Pastor, presidenta del Congreso y por tanto la tercera autoridad del país, ha querido apoyar con su presencia a Florentino Pérez, la noche en la que ha sido galardonado como mejor CEO de España en 2017. Pastor ha sido la única representante del Gobierno presente en este acto, a pesar de que en los mentideros de la capital siempre se ha dicho que en el palco del Real Madrid se nombran a los ministros y se fraguan grandes operaciones.

Una noche, además, en la que la Bestia del Este, una tormenta heladora que asola Europa, no ha dado tregua a los invitados que venían ateridos por un lado y calados por el otro. Como si se tratase de una premiere de Hollywood, altos directivos de empresas Ibex han posado sonrientes en un photocall en el que se anunciaban otras marcas distintas a las suyas. El más madrugador ha sido José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, ganador de este galardón el año pasado, quien con su proverbial timidez sufría más que otra cosa entre los lamparazos de los fotógrafos.

Amigos de Florentino como Alberto Alcocer o Fernando Fernández-Tapias, quisieron presumir de lo bien que se conservan a pesar del inexorable paso del tiempo. También gozaba de una orondez saludable tanto el que fuera presidenta de Union Fenosa, Pedro López Jimenez, como su consejero Ernesto Mata, que todo lo marcaba con su bastón de caoba. La ex alcaldesa, Ana Botella, tampoco quiso perder la oportunidad de agasajar a un buen amigo y mejor presidente del club merengue.

Por cierto, futbolistas en activo ninguno pues aquí de lo que se trataba es de aplaudir su labor en ACS, y no vaya a ser que a alguno le de por preguntar y descubramos que ningún galáctico sabe que estas siglas corresponden a una de las principales constructora y empresa de servicios del país. Emilio Butragueño fue la excepción pues hace muchos años que al buitre le dio por empezar a hablar en público y ahora es el director de relaciones institucionales del Real Madrid.

El presidente de Endesa, Borja Prado, como no hace ruido si no te fijas parece que no está y Rafael Ansón acudió a comprobar que la cena ofrecida por la revista Forbes, solo a los vips para la canalla de la prensa no había mesa, estaba correcta. Pues él siempre tiene un pero para todo.

Abel Matutes y el presidente de Merlin Properties, Francisco García-Carranza, recién llegado de algún sitio pues portaba maletita, fueron otros rostros a destacar pues no se prodigan en actos públicos.

Este galardón de mejor CEO en España correspondió a Willie Walsh de IAG en 2015 y en el 14 fue para Iñigo Meirás, CEO de Ferrovial.