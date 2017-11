¿Es muy bajo el nivel de educación financiera en España?

Todos los expertos coinciden en la necesidad de elevar el nivel de la educación financiera de los españoles. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) define la educación financiera como “el proceso por el cual los consumidores mejoran su entendimiento de los productos, conceptos y riesgos financieros y, mediante información, instrucción y/o asesoramiento, desarrollan las habilidades y la confianza para llegar a ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, para realizar elecciones informadas, saber dónde dirigirse en caso de requerir ayuda y adoptar otras acciones efectivas para mejorar su bienestar financiero”.

Atendiendo a la definición, es obvio que una mayoría de inversores españoles no entienden los productos financieros y sus riesgos. Si echamos la vista atrás, la mayoría de los abusos bancarios se han producido por la falta de conocimientos de los clientes a la hora de adquirir productos financieros, que en muchos casos no se correspondían con sus perfiles de riesgo. Es decir, los clientes no tenían capacidad suficiente para elegir lo más adecuado para sus necesidades porque no han recibido la formación necesaria en materia financiera. Pero los resultados de dos informes relativos a la educación financiera, PISA y Banco Mundial, nos dan que pensar.

El último informe PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) del año 2015 sobre teoría financiera evaluó a niños de entre 13 y 15 años en nuestro país: el 24,7% de los estudiantes no pasó la prueba. Según los datos recogidos, 1 de cada 4 niños son incapaces de entender una factura, reconocer los principales productos financieros o usar una tarjeta de crédito. No obstante, el promedio de los españoles fue muy similar al de la media de los países encuestados como Italia o EEUU, aunque muy alejados de otros como Holanda, Rusia o China.

Por su parte el Banco Mundial también realizó un estudio en 2015 para las personas mayores de 15 años mediante una encuesta. En la misma, se realizaron cuatro preguntas relacionadas con los diversificación del riesgo, la inflación y los tipos de interés. El resultado no fue nada malo: el 49% de los encuestados respondieron de forma solvente al menos 3 de las 4 preguntas planteadas, lo que colocó a España en el puesto 24 de 140 países, por encima de la media mundial aunque alejado de los promedios obtenidos por países como Noruega, Reino Unido, Alemania o Bélgica.

Pese a estos resultados, se están tomando medidas desde el Banco de España y la CNMV para mejorar los registros. Así, están desarrollando un Plan de Educación Financiera para mejorar la cultura financiera de los ciudadanos españoles

Como conclusión, está claro que en España hay que familiarizar a los ciudadanos cada vez más con las cuestiones financieras. Y este trabajo debe empezar en los colegios y continuar en casa con los padres, que deben ayudar a los más pequeños a tener una sólida formación financiera.

De esta forma, los bancos no podrán colocar entre sus clientes los productos que más les interesen a sus redes comerciales. Desde Feelcapital promovemos desde hace 3 años la cultura financiera para que los inversores en fondos tengan un completo conocimiento de los riesgos y oportunidades de estos productos financieros.