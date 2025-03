Julián Álvarez reconoce a Simeone que sí golpea dos veces el balón en el penalti anulado

Julián Álvarez reconoció al Cholo Simeone que sí golpeó dos veces el balón en la pena máxima que le anuló Szymon Marciniak en la tanda de penaltis que significó el pase del Real Madrid a los cuartos de final de la Champions. El delantero argentino del Atlético de Madrid resbaló al disparar y tocó primero con el pie derecho el balón y después lo hizo con el izquierdo en el momento del lanzamiento.

Fue cuando Kylian Mbappé se dio cuenta de la acción y avisó inmediatamente al cuarto árbitro para señalar el gesto involuntario de Julián Álvarez, que logró anotar ante Thibaut Courtois, pero finalmente el tanto fue anulado y fue considerado como fallo. Posteriormente, fue cuando el internacional con Argentina se dirigió al entrenador del Atlético de Madrid para confirmarle que sí tocó dos veces el esférico y, por ello, no protestó a Marciniak por anularle el gol desde los once metros.

Pese a que Julián Álvarez le aseguró al Cholo su error involuntario en la tanda y que el árbitro del encuentro acertó en su decisión, Simeone no dio importancia a las palabras de su jugador y montó un auténtico show posteriormente en rueda de prensa.

«El árbitro dice que cuando Julián pisa el punto, toca la pelota, pero no se mueve. Estoy contento y orgulloso de mis jugadores. Competimos de una manera ejemplar», comenzó diciendo un Simeone. «Una pregunta para ustedes porque yo no lo veo. Durante la tanda de penaltis estuve sólo detrás de los jugadores sin ver los lanzamientos. ¿Ustedes lo vieron? ¿La tocó o no la tocó?», agregó el técnico del Atlético.

«Si tienes miedo de que luego te llamen no digas nada. Cualquiera de los que está presentes. «¿Vieron que Julián tocó dos veces la pelota? Que levante la mano el que crea que Julián la tocó dos veces. Quien la levanta la mano, venga», finalizó su respuesta. Y luego, al retirarse de la sala de prensa, volvió a dejar un recado. «Nadie levantó la mano, eh», señaló un desatado Simeone.